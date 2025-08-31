Haberler Yaşam Haberleri Üç renkli kedi olarak da bilinen ve "Calico" olarak adlandırılan kedilerle alakalı hangi bilgi doğrudur?
Üç renkli kedi olarak da bilinen ve "Calico" olarak adlandırılan kedilerle alakalı hangi bilgi doğrudur?

Kim Milyoner Olmak İster'de "Tüyleri baskın olarak siyah, beyaz ve turuncu renkte desenlere sahip olmasından ötürü üç renkli kedi olarak da bilinen ve calico olarak adlandırılan kedilerle alakalı hangi bilgi doğrudur" sorusunun yanıtı izleyenler tarafından da merak edildi.

Üç renkli kedi olarak da bilinen ve Calico olarak adlandırılan kedilerle alakalı hangi bilgi doğrudur?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de soru ve yanıtı merak edildi. Yarışmacının açtırdığı "Tüyleri baskın olarak siyah, beyaz ve turuncu renkte desenlere sahip olmasından ötürü üç renkli kedi olarak da bilinen ve calico olarak adlandırılan kedilerle alakalı hangi bilgi doğrudur?" oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de o sorunun cevabı!

Tüyleri baskın olarak siyah, beyaz ve turuncu renkte desenlere sahip olmasından ötürü üç renkli kedi olarak da bilinen ve calico olarak adlandırılan kedilerle alakalı hangi bilgi doğrudur?

A-Hepsi dişidir

B-Hepsi erkektir

C-Her 3000'de bir dişidir

D-Her 3000'de bir erkektir

İşte, yanıtı;

Doğru cevap D: Her 3000'de bir erkektir.

Calico (üç renkli) kedilerin neredeyse tamamı dişidir. Bunun nedeni renklerin X kromozomu ile taşınmasıdır. Erkek calico kediler ise genetik bir anomali sonucu ortaya çıkar ve çok nadirdir (yaklaşık her 3000 calico kediden yalnızca 1'i erkektir).

Üç renkli kedi olarak da bilinen ve "Calico" olarak adlandırılan kedilerle alakalı hangi bilgi doğrudur?
