ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de soru ve yanıtı merak edildi. Yarışmacının açtırdığı "Tüyleri baskın olarak siyah, beyaz ve turuncu renkte desenlere sahip olmasından ötürü üç renkli kedi olarak da bilinen ve calico olarak adlandırılan kedilerle alakalı hangi bilgi doğrudur?" oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de o sorunun cevabı!