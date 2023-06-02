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Giriş Tarihi: 2.6.2023 10:39 Son Güncelleme: 2.6.2023 10:39

Uçağa Alınmayan Eşyalar - Uçağa Alınması Yasak Olan Şeyler Nelerdir?

Uçak, günümüzün en çok tercih edilen ulaşım araçlarından biridir. Sık sık uçak yolculuğu yapan kişiler uçağa alınmayan eşyalar neler sorusunu da merak ederler. Havaalanında uçağa alınması yasak olan eşyalar nelerdir konusunda bilgi sahibi olduktan sonra uçak yolculuğu yapmanız daha uygun olacaktır. Bu sayede havaalanında yaşanacak mağduriyetlerin de önüne geçmiş olursunuz. Uçağa alınmayan şeyler nelerdir sorusunu sizler için araştırdık.

Uçağa Alınmayan Eşyalar - Uçağa Alınması Yasak Olan Şeyler Nelerdir?

Uçağa alınmayan eşyalar, insanların can güvenliği kapsamında yasaklanmıştır. Havaalanında uçağa alınması yasak olan eşyalar nelerdir sorusuna havayolu şirketlerini arayarak da cevap bulabilirsiniz. Uçağa biniş esnasında yasaklanan eşyalar yanınızda ise uygun tedbir almadığınız sürece uçağa alınmazsınız. Konu ile ilgili gerekli tedbirlere uyulduğunda sorun yaşamazsınız. Uçağa alınmayan şeyler nelerdir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Uçağa Alınmayan Eşyalar

Uçağa bineceğiniz zaman bazı eşyaları yanınıza almamanız gerekir. Söz konusu eşyalar, uçakta güvenli şekilde seyir yapmayı tehdit eden aletlerdir. Bu kapsamda yasaklanan eşyalar aşağıda sıralanmıştır.

  • Çakı, makas, şiş ve bıçak gibi kesici aletler
  • İğne, neşter ve şırınga gibi ürünler
  • Belirlenen sınırdan daha yüksek topuklu ayakkabılar
  • Maşa, saç düzleştirici ve saç kurutma makinesi
  • Patlayıcı ve yanıcı maddeler
  • Biber gazı, yangın söndürücü, asit ve tiner çeşitleri
  • Çelik kelepçeler
  • Çivi, tornavida ve çekiç gibi aletler
  • Ok, olta, dart, sopa ve değnek gibi ürünler
  • Dağcılık malzemeleri, bisiklet, kaykay, golf ve tenis malzemeleri
  • Göz yaşartıcı sprey
  • Boş mermi kovanı

Havaalanında Uçağa Alınması Yasak Olan Eşyalar Nelerdir?

Yukarıda sayılan ürünler hiçbir şekilde uçak kabinine alınmaz. Bunları yanında götürmek isteyen yolcular, uçak bagajına verecekleri çantalarına bu ürünleri koyabilirler. Uçağın bagajına da alınması yasak olan eşyalar vardır. Bu eşyalar, uçağın emniyetli şekilde faaliyetine devam etmesine engel olabilir. Bu nedenle ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında yasaklanmıştır. Aşağıdaki ürünlerin uçak bagajına alınması da yasaktır. Bu ürünler uçağa binmeden önce yanınızda ise ilgili görevliye teslim etmeniz gerekir.

  • Patlayıcı maddeler
  • Radyoaktif maddeler
  • Zehirli maddeler
  • Patlama ihtimali olan medikal oksijen tüpleri
  • Lityum piller
  • Manyetik içeriğe sahip olan eşyalar

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Uçağa Alınmayan Eşyalar - Uçağa Alınması Yasak Olan Şeyler Nelerdir?
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