Uçağa Alınmayan Eşyalar - Uçağa Alınması Yasak Olan Şeyler Nelerdir?

Uçağa alınmayan eşyalar, insanların can güvenliği kapsamında yasaklanmıştır. Havaalanında uçağa alınması yasak olan eşyalar nelerdir sorusuna havayolu şirketlerini arayarak da cevap bulabilirsiniz. Uçağa biniş esnasında yasaklanan eşyalar yanınızda ise uygun tedbir almadığınız sürece uçağa alınmazsınız. Konu ile ilgili gerekli tedbirlere uyulduğunda sorun yaşamazsınız. Uçağa alınmayan şeyler nelerdir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Uçağa Alınmayan Eşyalar

Uçağa bineceğiniz zaman bazı eşyaları yanınıza almamanız gerekir. Söz konusu eşyalar, uçakta güvenli şekilde seyir yapmayı tehdit eden aletlerdir. Bu kapsamda yasaklanan eşyalar aşağıda sıralanmıştır.

Çakı, makas, şiş ve bıçak gibi kesici aletler

İğne, neşter ve şırınga gibi ürünler

Belirlenen sınırdan daha yüksek topuklu ayakkabılar

Maşa, saç düzleştirici ve saç kurutma makinesi

Patlayıcı ve yanıcı maddeler

Biber gazı, yangın söndürücü, asit ve tiner çeşitleri

Çelik kelepçeler

Çivi, tornavida ve çekiç gibi aletler

Ok, olta, dart, sopa ve değnek gibi ürünler

Dağcılık malzemeleri, bisiklet, kaykay, golf ve tenis malzemeleri

Göz yaşartıcı sprey

Boş mermi kovanı

Havaalanında Uçağa Alınması Yasak Olan Eşyalar Nelerdir?

Yukarıda sayılan ürünler hiçbir şekilde uçak kabinine alınmaz. Bunları yanında götürmek isteyen yolcular, uçak bagajına verecekleri çantalarına bu ürünleri koyabilirler. Uçağın bagajına da alınması yasak olan eşyalar vardır. Bu eşyalar, uçağın emniyetli şekilde faaliyetine devam etmesine engel olabilir. Bu nedenle ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında yasaklanmıştır. Aşağıdaki ürünlerin uçak bagajına alınması da yasaktır. Bu ürünler uçağa binmeden önce yanınızda ise ilgili görevliye teslim etmeniz gerekir.