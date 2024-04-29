Uçağa İlaç Alınır Mı? El Bagajında İlaç Taşınır Mı, Hap ve Şurup Konulur Mu?

Kronik sağlık sorunu olanların, uçuştan önce gerekli hazırlıkları yapmasında fayda vardır. Yolculuktan önce kullanılan bütün ilaçların alınması tavsiye edilir. Seyahat esnasında ilaçların erişilebilir bir yerde saklanması çok mühimdir. Çünkü acil durumlar, çoğunlukla hiç beklenmedik anlarda ortaya çıkar ve buna karşı hazırlıklı olmak gerekir. Uçağa ilaç alınır mı, el bagajında ilaç taşınır mı, hap ve şurup konulur mu sıkça araştırılan hususlardır.

Uçağa İlaç Alınır mı?

Yolcular, olası bir sağlık sorunu karşısında hazırlıklı olmak için ilaçlarını yanına almak isteyebilir. Ancak güvenlik yetkilileri tarafından bazı kontroller yapılabilir. Seyahat etmeden önce güvenlik kontrolünden geçilirken ilaçların tadılması, reçete ve sağlık raporu gibi belgelerin sunulması ve ilaçların orijinal ambalajlarında olması istenebilir. Ek olarak el bagajına, şurup gibi sıvı formdaki ilaçlardan sadece belirli bir miktarda almak mümkündür. Bu noktada 100 ml kuralı uygulanır ve çok büyük şurup şişelerini götürebilmek için ayrıca izin alınmalıdır.

Yola çıkmadan önce ise kullanılan havayolunun ve varış noktası olan ülkenin gümrük kurallarını incelemek iyi olabilir. Böylece yasaklara ve kısıtlamalara karşı hazırlıklı olunabilir. Özellikle uzun süreli uçuşlardan önce doktor kontrolünden geçmekte de fayda vardır. Bu, ciddi bir sağlık problemi olan hasta yolcular için hayati öneme sahiptir. Sağlık durumu yolculuk için elverişli ise seyahat edilmeli ve mutlaka ilaçlar alınmalıdır.

Uçakta Medikal Tıbbi Cihaz Yasak mı?

Ciddi boyutta bir hastalığı olan yolcular, bazı tıbbi cihazlarını da götürmek zorunda kalabilir. Uçak yolculuğu sırasında kullanılacak olan medikal elektronik cihazlar için özel olarak izin alınması gerekebilir. Havayolları arasında birtakım farklılıklar olsa da genel olarak, işitme cihazlarının, güneş enerjisi ile çalışan aletlerin, kalp cihazlarının ve pilli aletlerin götürülmesinde bir sakınca yoktur.

Çoğunlukla uçaklarda tıbbi cihazların taşınmasına izin veriliyor olsa da bazı kısıtlamalarla karşılaşılabilir. Buna örnek olarak, oksijen tüpünü vermek mümkündür. Boyutlarının büyük olmaması istenebilir ve küçük oksijen tüpünün taşınması için de ayrıca izin alınması gerekir. Bunun için önceden havayolu şirketi ile iletişime geçilmeli ve yetkililer durumdan haberdar edilmelidir. Gerekli izinler alındıktan sonra cihazlar güvenlik kontrolünden sorunsuz bir şekilde geçirilebilir.