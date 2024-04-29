Uçağa Şampuan Alınır Mı? Uçakta El Bagajına ve Bavula Şampuan Konulur Mu?

Pek çok kişi uçak seyahatlerinde, yanında ne götüreceği hakkında kararsız olduğu için bazı eşyalarını havaalanlarında bırakmak zorunda kalmaktadır. Bu sebeple, uçağa şampuan alınır mı sorusunu uçuş saatinden önce, uçuş kurallarına bakarak çözmek en doğru karar olacaktır. Uçakta el bagajına ve bavula şampuan konulur mu soruları seyahat edenler için başlıca soru işaretlerinin başında gelmektedir. Genel olarak hassas olan bagaj ve taşınma konuları, bazı durumlarda çözülebilmekte ve istisnalar ile hallolabilmektedir.

Uçağa Şampuan Alınır Mı?

Havayolu seyahatlerinde yolcular gidecekleri yerlerde temin etme sorunu yaşamamak adına bazı şampuan, diş macunu, deodorant, duş jeli gibi kişisel bakım ürünlerini yanlarında götürmek isterler. Seyahatçilerin en sık karşılaştığı sorulardan biri de şampuan gibi sıvı ürünlerin taşınabilirliğidir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı havacılık kuralları bulunmaktadır.

Uçakta El Bagajına Şampuan Konulur Mu?

Seyahat sırasında şampuanınızı yanınızda götürmek istiyorsanız bazı havacılık kurallarına uymanız gerekmektedir. Seyahat sırasında el bagajında 100 ml geçmeyen sıvı ürünleri havacılık kuralları gereğince taşınabilir. 100ml ile sınırlı olan şampuan, deodorant gibi sıvı ürünleri kilitli bir torba içerisinde el bagajında taşınabilir. 100ml aşan sıvı ürünler uçak kabinine alınmayan ürünler arasında yer alır.

Bavula Şampuan Konulur Mu?

El bagajının yanı sıra bavulun içerisinde de şampuan gibi sıvı ürünleri taşımak belli havacılık kurallarına uyarak mümkündür. Özellikle bavulun içerisinde taşınacak olan şampuan gibi ürünlerin 100 ml'den daha büyük olabilir. Ancak bu ürünlerin taşınmasında hava yolu şirketlerinin belirlediği kriterlere önceden göz atmak önemlidir.

Kısaca uçak seyahatlerinde şampuan gibi sıvı kişisel bakım ürünleri el bagajında veya bavullarda firmaların belirlediği kriterler doğrultusunda taşınabilir. Fakat yolculuk öncesinde seyahat firmasının belirlediği kriterlere ve kurallara göz atmak seyahat süresince sorun yaşanmaması için önemli bir husustur.