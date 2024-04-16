Uçağa Termos Alınır Mı? Uçak Kabinine Termosla Kahve Sokulur Mu, Yasak Mı?

Uçağa Termos Alınır mı?

Son yıllarda gittikçe popüler hale gelen kahve kültürünün ve ilgili üretici şirketlerin de etkisi ile, çelik termos kullanımı oldukça yaygın hale geldi. Bu sebeple sık kahve tüketimi ve çelik termos kullanımı da yaygınlaştı. Gerek otobüste, gerek günlük yaşamda, gerek parkta, gerek yürüyüş ve kamplarda, gerek ise uçak seyahatlerinde; insanlar çelik termos kullanımını yoğun bir biçimde tercih etmeye başladı. Bu nedenle uçak seyahati sırasında, uçak kabinine termosla kahve sokulur mu sorusu akıllarda bir soru işareti olarak belirmeye başladı. Genel olarak uçak içerisine termos veya termos içerisinde kahve taşınabiliyor. Fakat bu durum, rahat bir biçimde kişilerin kahvelerini sürekli yudumlamalarının serbest olduğu anlamına gelmiyor.

Uçak Kabinine Termosla Kahve Sokulur Mu?

Uçak kabini içerisine termos sokulması bazı özel havayolu şirketlerinin politikalarına göre uygun olarak biliniyor. Fakat bu politikalar içerisinde kesin kurallar ve kısıtlamalar mevcut. Seyahat edecek kişilerin de bu kuralları ve havayolu şirketlerinin bu politikalarını bilmesi oldukça elzem. Uçak kabinine termosla kahve sokmak yasak mı düşüncesinin çözümünü ise; ''uçak kabinine emniyet mensuplarının izni olduğu taktirde ve bazı istisnai durumların da yanında termos alınabilir fakat kesinlikle alınacak termosun içerisinin boş olması gerekmektedir'' biçiminde açıklayabilmek mümkün oluyor. Bunun sebebi ise uçuş güvenlik kurallarıdır. Bu kurallara göre; sıcaklık kontrolü ve ısıtma sağlayan termoslar gibi, patlayıcı yahut yanıcı maddelerin uçak kabinine veya içerisine alınması kesin biçimde yasaktır. Bu sebepledir ki, bazı havayolu şirketler boş termoslara istisna gösterebilse de, bazı havayolu şirketleri kesinlikle termos alımına izin vermez.

Uçak Kabinine Termosla Kahve Sokmak Yasak Mı?

Uçağa sokulmak istenen termosun, el bagajına mı yoksa asıl bagaja mı alınacağı da başka bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle uçak kabinine termosla kahve sokulur mu sorusuna yanıt aramak iyice ihtiyaç haline geliyor. Bu konuyla ilgili olan husus, el bagajına alınabilecek olan ürünlerin 100 ml sıvı kısıtlamasıdır. Bu sebeple termosların el bagajı olarak istisnalar ile birlikte kabine alınması durumunda, termosun içerisinin kesinlikle boş olması gerekiyor.