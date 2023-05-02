Uçak Kaç Kişilik? En Büyük Yolcu Uçağı Kaç Kişiliktir, En Fazla Kaç Yolcu Alır?

Yolcu uçağı teknolojisi son yıllarda büyük bir atılım yapmıştır. Özellikle uzun seyahatlerde yolcuların rahat etmesi için yüksek konforlu uçaklar üretilmeye başlamıştır. Küreselleşen dünya ile birlikte uçuşlar da çoğalmış ve yolcu kapasitesi yüksek uçaklar yapmak elzem hale gelmiştir. Yüksek kapasiteli uçaklar ile ilgili şu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz; uçak kaç kişilik, ortalama bir uçak kaç kişiliktir, yolcu uçağı kaç kişilik, en büyük yolcu uçağı kaç kişilik, en fazla kaç yolcu alır?

Uçak Kaç Kişilik?

Uçaklar büyüklüklerine göre yolcu kapasitesine sahiptir. Bazı uçakların isimleri ve yolcu kapasiteleri şu şekilde;

B747-400D: 660 yolcu

Boeing B747-8I: 605 yolcu

Airbus A340-600: 475 yolcu

McDonell Douglas MD-11: 410 yolcu

Boeing B767-400: 409 yolcu

En Büyük Yolcu Uçağı Kaç Kişiliktir, En Fazla Kaç Yolcu Alır?

En büyük yolcu uçağı Airbus A380'dir. Airbus şirketinin ürettiği bu uçak yolcu kapasitesi liderliğini elinde tutuyor. Geniş gövdeli bu uçak 853 yolcu kapasitesine sahiptir. Uzunluğu 73 metre, yüksekliği 24,1 metre ve kanat genişliği ise 79,8 metre olarak bilinir. İlk test uçuşunu Fransa'da 2005 tarihinde yapmıştır. Tesleri 2006 yılının sonunda tamamlandı ve uçuşa başladı.

Bu uçağın inebilmesi için her havaalanı uygun değildir. Geniş ve büyük bir uçak olduğu için pist uzunluğu yeterli olmayan havaalanlarına inememektedir. Bunun için kapasitesi büyük geniş havaalanları gerekir. Örneğin İstanbul Havalimanı bu uçağın inişi için uygundur.