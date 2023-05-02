Haberler Yaşam Haberleri Uçak Kaç Kişilik? En Büyük Yolcu Uçağı Kaç Kişiliktir, En Fazla Kaç Yolcu Alır?
Giriş Tarihi: 2.5.2023 14:05 Son Güncelleme: 2.5.2023 14:05

Uçak Kaç Kişilik? En Büyük Yolcu Uçağı Kaç Kişiliktir, En Fazla Kaç Yolcu Alır?

Uçaklar kaç kişilik, kaç kişiyi taşıyabiliyor hep merak etmişizdir. İnsanoğlunun kuşları model alarak ürettiği uçaklar hep merak konusu olmuştur. Kocaman demir yığını yüzlerce metre yükseklikte nasıl uçabiliyor sorusunu küçükken hepimiz sormuşuzdur. İşte uçakların kapasitesi ile ilgili en çok merak edilen sorular şu şekilde; uçak kaç kişilik, ortalama bir uçak kaç kişiliktir, yolcu uçağı kaç kişilik, en büyük yolcu uçağı kaç kişilik, en fazla kaç yolcu alır?

Uçak Kaç Kişilik? En Büyük Yolcu Uçağı Kaç Kişiliktir, En Fazla Kaç Yolcu Alır?

Yolcu uçağı teknolojisi son yıllarda büyük bir atılım yapmıştır. Özellikle uzun seyahatlerde yolcuların rahat etmesi için yüksek konforlu uçaklar üretilmeye başlamıştır. Küreselleşen dünya ile birlikte uçuşlar da çoğalmış ve yolcu kapasitesi yüksek uçaklar yapmak elzem hale gelmiştir. Yüksek kapasiteli uçaklar ile ilgili şu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz; uçak kaç kişilik, ortalama bir uçak kaç kişiliktir, yolcu uçağı kaç kişilik, en büyük yolcu uçağı kaç kişilik, en fazla kaç yolcu alır?

Uçak Kaç Kişilik?

Uçaklar büyüklüklerine göre yolcu kapasitesine sahiptir. Bazı uçakların isimleri ve yolcu kapasiteleri şu şekilde;

  • B747-400D: 660 yolcu
  • Boeing B747-8I: 605 yolcu
  • Airbus A340-600: 475 yolcu
  • McDonell Douglas MD-11: 410 yolcu
  • Boeing B767-400: 409 yolcu

En Büyük Yolcu Uçağı Kaç Kişiliktir, En Fazla Kaç Yolcu Alır?

En büyük yolcu uçağı Airbus A380'dir. Airbus şirketinin ürettiği bu uçak yolcu kapasitesi liderliğini elinde tutuyor. Geniş gövdeli bu uçak 853 yolcu kapasitesine sahiptir. Uzunluğu 73 metre, yüksekliği 24,1 metre ve kanat genişliği ise 79,8 metre olarak bilinir. İlk test uçuşunu Fransa'da 2005 tarihinde yapmıştır. Tesleri 2006 yılının sonunda tamamlandı ve uçuşa başladı.

Bu uçağın inebilmesi için her havaalanı uygun değildir. Geniş ve büyük bir uçak olduğu için pist uzunluğu yeterli olmayan havaalanlarına inememektedir. Bunun için kapasitesi büyük geniş havaalanları gerekir. Örneğin İstanbul Havalimanı bu uçağın inişi için uygundur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Akşener'e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüm
Meral Akşener'in ikiyüzlülüğü pes dedirtti: O masada HDP yokmuş! Karanlık pazarlıkları da görmezden geldi
Sen gittin ya bir şey kalmadı buralarda
İstanbul'da Yüzyılın Mitingi! AK Parti seferberlik ilan etti: Her detayı titizlikle çalışıldı
Dünyanın sayılı santrallerinden Karapınar (GES) yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerini kaleme aldı: Hiçbirine sahip çıkmadı, feryadını da duymadı
Son dakika: Bakan Özer: 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu’nun dağıtacağı anahtarlar
Söz
ARKADAŞINA GÖNDER
Uçak Kaç Kişilik? En Büyük Yolcu Uçağı Kaç Kişiliktir, En Fazla Kaç Yolcu Alır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA