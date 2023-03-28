Haberler Yaşam Haberleri Uçak Modu Ne İşe Yarar? Telefon Uçak Moduna Alınınca Ne Olur, Arama Gelir Mi?
Giriş Tarihi: 28.3.2023 10:26 Son Güncelleme: 28.3.2023 10:26

Uçak Modu Ne İşe Yarar? Telefon Uçak Moduna Alınınca Ne Olur, Arama Gelir Mi?

Uçak modu, telefon ve tabletlerde bulunan bir sistemdir. Telefonlarınızda gördüğünüz uçak modu ne işe yarar diye düşünebilirsiniz. Uçak modu nedir sorusunun araştırıldığı çok sayıda yazı kaleme alınmıştır. Telefon uçak moduna neden alınır? Bu moda geçildiğinde neler olacağı da kullanıcının merak ettiği konulardan biridir. Telefonu uçak moduna alınca ne olur ya da bu moda arama gelir mi sorusunu sizler için araştırdık.

Uçak Modu Ne İşe Yarar? Telefon Uçak Moduna Alınınca Ne Olur, Arama Gelir Mi?

Uçak modu ne işe yarar araştırmasında bu modun özelliklerini de öğrenmiş olacaksınız. Uçak modu nedir sorusu daha çok akıllı telefon ve tabletler için gündeme gelir. Telefon uçak moduna neden alınır konusunu araştırdığınızda bu modun uçaklar ile bağlantılı olduğunu da anlayacaksınız. Telefonu uçak moduna alınca ne olur? Telefon uçak moduna alınınca telefona arama gelir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Uçak Modu Ne İşe Yarar?

Uçak modu, telefon ve tabletlerin üst menüsünde yer alan bir kullanım modudur. Bazı bilgisayarların da uçak modu vardır. uçak modu, telefonun sinyal göndermediği bir kullanım seçeneğidir. Normal şartlarda telefon açıkken telefonun içindeki hat, operatöre sinyal gönderir. Bu da telefonla arama ve mesajlaşma yapmayı sağlar. Telefon uçak modunda iken bu fonksiyonlar kullanılamaz. Fakat telefonun diğer özellikleri açık haldedir. Yani telefon ile oyun oynanabilir, galeri içerisindeki fotoğraflara bakılabilir.

Telefon Uçak Moduna Neden Alınır?

Telefona çağrı gelmesini istemiyorsanız telefonu uçak moduna alabilirsiniz. Bunun yanında uçakta da telefonun uçak moduna alınması istenir. Çünkü uçakta iken telefonun sinyal göndermesi, uçağın elektronik sistemlerini etkiler. Bu durumun önüne geçmek adına telefonlar uçak moduna alınır. Uçak moduna alınmış bir telefondan arama yapılmaz. Ayrıca uçak moduna alınmış telefona çağrı da gelmez. Uçak modunda bulunan telefonun wi-fi özelliği açılarak internet hizmeti alınabilir.

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Uçak Modu Ne İşe Yarar? Telefon Uçak Moduna Alınınca Ne Olur, Arama Gelir Mi?
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