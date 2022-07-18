Haberler Yaşam Haberleri Uçak mühendisliği taban puanları 2022 listesi - İşte Üniversitelerin uçak mühendisliği kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları!
Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:54

Uçak mühendisliği taban puanları 2022 listesi - İşte Üniversitelerin uçak mühendisliği kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları!

Uçak mühendisi olma hayali kuran yüz binlerce kişi, bu bölümün hangi üniversitede kaç puanla öğrenci aldığını araştırıyor. 2022 üniversite tercihlerinden önce okul araştırmalarına girişen üniversite adayları, Uçak mühendisliği bölümünü kazanmak için 2022 YKS'de kaç taban puan yapmak gerekir sorusuna yanıt arıyor. İşte Uçak mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları...

Uçak mühendisliği taban puanları 2022 listesi - İşte Üniversitelerin uçak mühendisliği kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları!

Üniversite eğitimine devam etmeye hazırlanan pek çok vatandaş hayatını etkileyecek olan meslek seçimi için araştırmalara başladı. YKS puanına göre üniversite tercihi yapacak olan adaylar, Uçak mühendisliği taban puanı üzerinde inceleme yapmaya başladı. İşte üniversitelerin Uçak mühendisliği bölümü için istediği taban puanlar, sıralamalar ve kontenjanlar bilgisi...

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

Uçak Mühendisliği 2018, 2019, 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uçak Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 6.019
5.980
6.144
6.800		 468,63334
519,29122
502,96542
496,46201
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0
10+0
6+0
5+0		 9
10
6
5		 16.691
15.600
15.960
23.400		 439,67651
500,16907
476,38122
451,77434
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Devlet) Uçak Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2


 62


 33.432


 412,83408
—-
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0


 6


 41.143


 402,83797
—-
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uçak Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2


 62


 44.181


 399,21877
—-
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uçak Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 12+0
11+0
6+0
 12
11
6
 48.813
44.800
48.401
 393,70449
461,25041
422,07109
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Uçak Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 51.219
44.200
42.038
42.100		 390,79233
462,06496
431,37608
416,24520
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Uçak Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 53.391
47.900
47.351
50.300

388,27706
457,59963
423,62004
402,98748
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
5+0
5+0
4+0		 5
5
5
4		 71.181
66.800
71.383
68.500		 369,42142
435,89586
391,71425
376,96763
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 20+0


 20


 234.061


 268,45297
—-
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uçak Mühendisliği
(%25 İndirimli)		 SAY 25+0
25+0
20+0
 25
25
20
 256.938
197.000
255.304
 260,58453
326,46435
273,85842
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Uçak Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
3+0
1+0
1

 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 17+0
17+0
25+0
17+0		 4
5
8
16		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uçak Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 43+0
34+0

 2
34

 Dolmadı
194.000

 Dolmadı
328,05898
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 14+0


 5


 Dolmadı


 Dolmadı
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 50+0
55+0
45+0
5+0		 47
55
45
5		 Dolmadı
154.000
122.525
179.000		 Dolmadı
352,86812
340,68680
288,62821
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Uçak mühendisliği taban puanları 2022 listesi - İşte Üniversitelerin uçak mühendisliği kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları!
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