Uçak mühendisliği taban puanları 2022 listesi - İşte Üniversitelerin uçak mühendisliği kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları!

Üniversite eğitimine devam etmeye hazırlanan pek çok vatandaş hayatını etkileyecek olan meslek seçimi için araştırmalara başladı. YKS puanına göre üniversite tercihi yapacak olan adaylar, Uçak mühendisliği taban puanı üzerinde inceleme yapmaya başladı. İşte üniversitelerin Uçak mühendisliği bölümü için istediği taban puanlar, sıralamalar ve kontenjanlar bilgisi...
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Uçak Mühendisliği 2018, 2019, 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uçak Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|6.019
5.980
6.144
6.800
|468,63334
519,29122
502,96542
496,46201
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0
10+0
6+0
5+0
|9
10
6
5
|16.691
15.600
15.960
23.400
|439,67651
500,16907
476,38122
451,77434
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Devlet)
|Uçak Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|33.432
—
—
—
|412,83408
—-
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|41.143
—
—
—
|402,83797
—-
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uçak Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|44.181
—
—
—
|399,21877
—-
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|12+0
11+0
6+0
—
|12
11
6
—
|48.813
44.800
48.401
—
|393,70449
461,25041
422,07109
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Uçak Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|51.219
44.200
42.038
42.100
|390,79233
462,06496
431,37608
416,24520
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Uçak Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|53.391
47.900
47.351
50.300
|
388,27706
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
4+0
|5
5
5
4
|71.181
66.800
71.383
68.500
|369,42142
435,89586
391,71425
376,96763
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|234.061
—
—
—
|268,45297
—-
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği
(%25 İndirimli)
|SAY
|25+0
25+0
20+0
—
|25
25
20
—
|256.938
197.000
255.304
—
|260,58453
326,46435
273,85842
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Uçak Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
3+0
1+0
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|17+0
17+0
25+0
17+0
|4
5
8
16
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|43+0
34+0
—
—
|2
34
—
—
|Dolmadı
194.000
—
—
|Dolmadı
328,05898
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|14+0
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|50+0
55+0
45+0
5+0
|47
55
45
5
|Dolmadı
154.000
122.525
179.000
|Dolmadı
352,86812
340,68680
288,62821