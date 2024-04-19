Uçakta Bagaj Kilo Sınırı Geçerse Ne Olur? Yurt İçi ve Yurt Dışı Uçak Bagaj Hakkı Kaç Kg?

Bagaj sınırını aşmak, yolculuğun güvenliğini riske atar ve yolcular için de ek maliyete neden olabilir. Çünkü havayolu şirketleri, yük konusunda sınırı aşan yolculardan ek ücret talep edebilir. Uçağın dengesini sağlayamaması da büyük ölçüde buna bağlıdır. Bagaj sınırını aşmak, yükün teslimiyle ilgili sorunların yaşanmasına da neden olabilir. Uçakta bagaj kilo sınırı geçerse ne olur, yurt içi ve yurt dışı bagaj hakkı kaç kg merak uyandırıcıdır.

Uçakta Bagaj Kilo Sınırı Geçerse Ne Olur?

Uçakla seyahat edeceklerin bilmesi gereken en önemli nokta, bagaj sınırının ne kadar olduğudur. Yolcular için ayrılan bölmelerin kapasitesi havayolu şirketine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, iç hat uçuşları için tanınan bagaj hakkı 15-25 kg arasıdır. Dış hat uçuşları için ise 20-40 kg arası yük taşımak mümkündür. Eğer bagaj sınırı aşılırsa her kilogram için yolculardan ek ücret tahsil edilir. Uçakla seyahat ederken, giysilerin ve kişisel eşyaların bulunduğu valizler, sırt çantaları, bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi elektronik eşyalar, hijyen ve kozmetik ürünleri ve ilaçlar taşınabilir. Fakat her havayolu şirketinin belirlemiş olduğu kurallar ve yasaklar bulunur. Bunun için seyahat etmeden önce bir sorun olmaması adına araştırmakta fayda vardır. Çoğunlukla keskin köşeleri olan nesnelerin ve sıvıların taşınması problem teşkil eder. Bu yüzden, bu tip yükler için bazı kısıtlamalarla karşılaşılabileceği unutulmamalıdır.

Uçak Bagajında Neler Yasak?

Uçak bagajında, yolcuların güvenliğini riske atan her türlü nesne ve maddenin taşınması yasaktır. Bunlar, patlayıcı ve yanıcı maddeler, kesici ve delici aletler, uyuşturucular ve tehlikeli kimyasal maddeler olarak sıralanabilir. Ülkeye ve havayolu şirketine bağlı olarak değişse de genel olarak bu gibi nesnelerin uçağa alınması yasaktır. El ve kabin bagajında yasak olan eşya ve maddeler ise şu şekilde: