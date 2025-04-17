Uçakta El Bagajında Neler Yasak? El Çantasında ve Kabin Bagajında Uçağa Neler Alınmaz?

Uçakla yapılan yolculuklar sağladığı hız ve konfor sayesinde birçok kişinin ilk tercihi hâline gelmiştir. Ancak tren ve otobüs seyahatlerinden farklı olarak uçakta el bagajına alınabilecek eşyalar belirli kurallara tabidir. Güvenlik amacıyla düzenlenen bu kurallar çerçevesinde yolcular sıklıkla uçakta el bagajında neler yasak sorusu ile el çantasında ve kabin bagajında uçağa neler alınmaz gibi sorulara yanıt aramaktadırlar.

Uçakta El Bagajında Neler Olabilir?

Uçak yolculuğu zaman tasarrufu ve konfor açısından büyük avantajlar sağlar. Bu avantajlardan biri de yolcunun ihtiyacına uygun olarak küçük boyutlu el bagajlarını kabin içine alabilme imkânıdır. El bagajı ya da kabin bagajı yolcunun yanında taşıdığı ve koltuk üstü dolaplara yerleştirdiği çantadır. Ancak her eşyanın bu bagajlara alınmasına izin verilmemektedir.

Uluslararası ve ulusal havacılık kurallarına göre bazı maddelerin kabin içinde taşınması kesin olarak yasaktır. Bu kurallar hem yolcu hem de uçuş personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanır. Özellikle yanıcı, kesici, delici ya da patlayıcı maddelerin uçağa alınması kesin şekilde yasaktır. Aynı şekilde 100 mililitreden büyük sıvılar da el bagajında taşınamaz.

El bagajında bulunabilecek eşyalar arasında kişisel bakım ürünlerinden 100 mili litreyi geçmeyen sıvılar, ilaçlar (raporlu ise daha büyük miktarlarda), dizüstü bilgisayar, tablet, kulaklık, kitap ve belgeler yer almaktadır. Ayrıca giysiler, gözlük, cüzdan ve pasaport gibi temel kişisel eşyalar da kabin bagajına alınabilir.

El Çantasında ve Kabin Bagajında Uçağa Neler Alınmaz?

El çantası ya da kabin bagajı içerisinde taşınması yasak olan eşyalar havacılık güvenliğini doğrudan ilgilendiren maddelerdir. Bunlar arasında bıçak, jilet, tornavida gibi kesici ve delici aletler, spreyler, parfüm tüpleri, çakmak gazı gibi patlayıcı ya da yanıcı özelliği olan maddeler, beysbol sopası gibi spor aletleri ve silahlar bulunmaktadır. Ayrıca 100 mili litreden fazla hacme sahip sıvılar da güvenlik kontrolünden geçemez ve uçağa alınmaz.

Bu tür eşyaların yanlışlıkla el bagajına konulması hâlinde güvenlik kontrolünde eşyaya el konulur ve yolcuya teslim edilmez. Yolcu dilerse bu eşyayı check-in bagajına koyabilir ya da teslim almadan uçuştan feragat edebilir. Ancak bu durum ciddi zaman kaybına neden olabileceği için önceden bilgi sahibi olunması oldukça önemlidir.

Bazı durumlarda yolcular büyük boyutlu ürünleri de el bagajına almak isteyebilir. Havayolu şirketinin belirlediği ağırlığı geçen ve çok büyük ölçülere sahip eşyalar da kabine alınmayacaktır. Bu tür eşyaların uçak altına check-in bagajı olarak verilmesi gerekmektedir.

Yasağa rağmen bu tür bir eşya ile uçağa binilmek istenirse, havalimanı güvenliği tarafından kontrol noktasında müdahale edilir ve bu eşyaların uçağa alınması engellenir. Yolcunun bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına havayolu şirketinin resmi bagaj kurallarını önceden incelemesi önerilir.