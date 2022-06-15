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Giriş Tarihi: 15.6.2022 14:59

Uçakta tek başına yolculuk yaptı!

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Uçakta tek başına yolculuk yaptı!

Kötü hava koşulları veya yapılan rezervasyon hataları nedeniyle dünyadaki bazı ülkelerde geçmişte birçok kez yaşanmış tek başına uçak yolculuklarından biri de Türkiye'de yaşandı. Kitaplarını imzalamak için Ankara’dan Ağrı'ya uçan yazar Ethem Baran, havalimanı pistinde yaşanan sorun nedeniyle uçağı  Erzurum Havalimanı'na inince  ilginç bir uçuş deneyimi yaşadı. Uçağın diğer yolcuları karayoluyla Ağrı'ya giderken aynı uçakla geri dönüş kararı veren Baran 189 kişilik uçakta Ankara'ya tek başına yolculuk yaptı. Baran "Hem pilotlar hem de kabin ekipleri beni çok iyi karşıladılar. Tek başıma uçacağım için sıcak bir ortam oluştu" dedi.

Kötü hava koşulları veya yapılan rezervasyon hataları nedeniyle dünyadaki bazı ülkelerde geçmişte birçok kez yaşanmış tek başına uçak yolculuklarından biri de Türkiye'de yaşandı. 35 yıl önce öğretmen olarak görev yaptığı Ağrı'ya kitaplarını imzalamak için gidecek olan yazar Ethem Baran'ın 3 ve 6 Haziran tarihlerinde yapacağı uçuşları iptal oldu. Bunun üzerine uçuşu 13 Haziran Pazartesi gününe alınan Baran'ın TK7094 sefer sayılı Ankara-Ağrı uçuşunu yapan uçağı Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın pistinde yaşanan bir sorun nedeniyle Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı. Bunun üzerine terminale alınan yolcuların Ağrı'ya karayoluyla transferlerinin sağlanacağı bildirildi. Ancak uçakta bulunan yazar Ethem Baran ise Ağrı'da aynı gün akşam yapmayı planladığı imza günü ve okur söyleşisini kaçıracağı için Ankara'ya dönüş kararı aldı. Talebini görevlilere ileten Ethem Baran için Ankara'ya bilet düzenlendi. Erzurum'dan saat 21.30 sıralarında havalanan 189 koltuk kapasiteli Ankara uçağının tek yolcusu Ethem Baran oldu. Tek kişilik uçuşunu çektiği fotoğrafla ölümsüzleştiren Baran, başından geçen ilginç uçuş deneyimini anlattı.

TEK YOLCU OLDUĞUM İÇİN ŞAŞIRDIM

Aynı uçakla Ankara'ya dönüş yapabilmesi için görevlilerin biletini düzenlemesinin ardından işlemlerinin yapıldığını, uçağın tek yolcusu olduğunu anlayınca şaşırdığını kaydeden Baran "Ağrı benim ilk görev yerim. 35 yıl önce orada görev yapmıştım. O yüzden merak ediyordum. O yüzden biraz üzüldüm ama böyle bir uçuş yapacağımdan habersizdim. Hem pilotlar hem de kabin ekipleri beni çok iyi karşıladılar. Tek başıma uçacağım için sıcak bir ortam oluştu. Yiyecek ve içecek ikramında bulundular. Sohbet ederek Ankara'ya döndük" dedi.

KİTAPLARINI KABİN EKİPLERİNE HEDİYE ETTİ

Ağrı'da imza gününü kaçıran yazar Ethem Baran, yanında bulunan kitaplarını uçuş ekibi için imzalayarak hediye ettiğini ifade ederek "Öyküye dönüştürebileceğim bir yazı malzemesi ortaya çıktı. Yanımda olan kitaplardan birini de kabin amirine imzalayıp verdim. Neticede Ağrı'da kitap imzalayamadık ancak uçakta kabin ekiplerine imzalama imkanımız oldu "diye konuştu.

DAHA ÖNCEDE YAŞANMIŞTI

Kötü hava koşulları veya yapılan rezervasyon hataları nedeniyle dünyadaki bazı ülkelerde geçmişte birçok kez yaşanmış tek başına uçak yolculuklar zaman zaman Türkiye'de yaşanıyor. 18 Şubat 2020 tarihinde de yine benzer bir olay ise kötü hava koşulları ve sis nedeniyle Sivas'a inemediği için Kayseri'ye yönlendirilen uçakta yaşanmıştı. Uçakta seyahat eden kadın bir yolcu, İstanbul'a dönmeyi tercih edince 180 kişilik uçakta tek başına seyahat etme deneyimi yaşamıştı.

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Uçakta tek başına yolculuk yaptı!
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