Yolcuların, atıştırmalık taşımasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak diğer yolcuları rahatsız etmemek için ağır kokulu yiyecekler seçilmemelidir. Ayrıca sıvı formdaki yiyecekler ile içeceklerin miktarına sınırlama getirilebilir. Havayolu şirketine bağlı olarak yasaklarda değişiklik olabilir. Bunun için uçakta yiyecek taşınır mı, uçağa valizde veya kabin bagajında yiyecek alınır mı, peynir, sosis ve sucuk taşınır mı mutlaka öğrenilmelidir.

Uçakta Yiyecek Taşınır mı?

Seyahat sırasında atıştırmak veya gideceği yere yiyecek götürmek isteyen yolcular olabilir. Çoğu havayolu şirketine ait uçaklarda yiyecek konusunda herhangi bir yasak yoktur. Ancak, bazı sıvı gıdaların taşınmasına ilişkin çeşitli kısıtlamalar getirilebilir. Aşırı miktardaki sıvıların, valizde veya el bagajında taşınması yasaktır.

Sadece 1 adet olmak üzere 1 litrelik ağzı sıkıca kapalı ve en fazla 100 mililitrelik sıvı taşınabilir. Ayrıca jel ve aerosol formundaki maddeleri de bu şekilde taşımak mümkündür. Bunun için ağzı kilitlenebilen bir torba olan 1 litre kapasiteli (20 cm × 20 cm) buzdolabı poşeti kullanılabilir.

Uçakta Hangi Yiyecekler Yasak?

Yolcular için hazırlanan yiyecekler, yüksek kalorili veya yağlı olabilir. Bu, tansiyon veya kolesterol hastası olanlar için istenmeyen bir durumdur. Bazı uçaklarda hijyen koşulları istenen düzeyde olmayabilir ve yiyecekler sağlık için zararlı olabilir. Seyahat sırasında sindirimi zor besinler tüketmek, hava basıncının da etkisiyle sindirim sorunlarına yol açabilir. Ek olarak, yemeklerde alerjen madde bulunabilir ve bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Ayrıca kafein ve alkol içeren içecekler de yolculuk boyunca rahatsızlık hissi yaratabilir. Bunların yaşanmaması için sağlıklı ve hafif atıştırmalıklar götürmek iyi bir tercih olabilir. Vakumlu sosis, sucuk ve salam taşımakta da herhangi bir sakınca yoktur. Ancak özellikle uzun yolculuklar için uçağa alınması yasak olan bazı gıdalar bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Uçağa alınması yasak olan yiyecekler şunlardır;

-Salça, yoğurt, reçel, bal, pekmez, peynir

-Tereyağı

-Dondurma

-Sürülebilen çikolata, fındık, fıstık ezmesi

-Konserve çorba, sos

-Krem peynir

-Buz paketi