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Giriş Tarihi: 4.3.2022 14:31

Üçgenin Çevresi Hesaplama Formülü: Üçgenin Çevresi Nasıl Bulunur ve Hesaplanır?

Üçgenin Çevresi Hesaplama Formülü: Üçgenin Çevresi Nasıl Bulunur ve Hesaplanır?

Üçgen, üç eşit parçadan oluşan doğrulardır. Üç ayrı noktanın birleşiminden oluşan üçgenin çevresini bulmak için etrafındaki mesafeyi bulmak gerekir. Üçgenin çevresi bulunurken tüm kenarlarının uzunluğunu bulmak gerekir. Bunun da belli bir kuralı vardır. Üçgenin çevresini bulmak için öncelikle formülünü bilmeniz gerekecektir. İşte üçgenin çevresini hesaplama formülü ile üçgenin çevresi nasıl bulunur sorusunun yanıtı.

Üçgen, üç ayrı doğru parçasından oluşan ve üç kenarı olan bir açıdır. Üçgenin farklı elemanları vardır. Bu elemanlar ise açı, kenar olarak adlandırılır. Geometride son derece önemli olan üçgen konusu, özellikle sınavlarda sürekli karşımıza çıkmaktadır. Üçgen sorularını çözebilmek için, çevresini ve alanını hesaplamayı bilmeniz gerekecektir. Üçgenin çevresini hesaplamanız için ise, kenar uzunluklarını bilmek gerekir. Kenar uzunluklarını hesapladıktan sonra üçgenin çevresini bulabilirsiniz. Üçgen konusunu iyice biliyor olmak, diğer açıları da kolay yapmanızı sağlayacaktır. Temel bir konu olan üçgen, bazı formüller ile rahatlıkla öğrenilebilir.

Üçgenin Çevresini Hesaplama

Üçgenin çevresini bulmak için kenar uzunluklarını bilmek ilk ve en önemli şarttır. Üçgenin kenar uzunluklarının bilinmesi sonucunda bu üç kenarın toplanması çevreyi bulmanın ilk adımıdır. Bu üç kenar genelde verilmeyecektir. Özellikle sınavlarda karşımıza çıkan çevre sorularında, iki kenarı verilen üçgenin diğer kenarını sizin bulmanız istenir. Bu durumda devreye iki farklı kavram girmektedir. Üçgenin iki kenarı biliniyor ve diğer kenarını da sizin bulmanız isteniyorsa, dik üçgen ve kosinüs teoremini bilmek gerekecektir. Kenarları x,y,z olan bir üçgenin çevresi, bu üç kenarın toplanması sonucu bulunur. Kenarlardan yalnız ikisi verilmiş ve birisi isteniyorsa, dik üçgenin karşısındaki kenar, en uzun kenar olarak ifade edilir. Dik üçgende bilinmeyen kenarın bulunması için Pisagor teoremi uygulanır. Bu teoriye göre uzun kenarın karesi, diğer iki kenarın karesinin toplamına eşittir. Bu işlemin ardından üç kenarın toplamı, üçgenin çevresini bulmanıza yardımcı olacaktır.

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Üçgenin Çevresi Hesaplama Formülü: Üçgenin Çevresi Nasıl Bulunur ve Hesaplanır?
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