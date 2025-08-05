ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI? MEB ile ücretli öğretmenlik e-devlet ekranı açıldı mı, şartları neler?

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken, ücretli öğretmenlik başvuru süreci de gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl olduğu gibi bu yıl da başvuru takvimini resmi internet sitesi üzerinden paylaşacak. Peki, ücretli öğretmenlik için başvuruları ne zaman başlayacak ve başvurular nereden yapılacak?
Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca başvurular genelde Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde alınıyor. Bu bağlamda ücretli öğretmenlik başvuru tarihi ve takvim detayları için başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha doğru olacaktır.
Ön Başvuru esnasında herhangi bir belge istenilmeyecektir.Görevlendirilmesi yapılan öğretmenlere sms veya mail yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirme yapılan öğretmenler aşağıdaki belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeleri teslim etmeyen öğretmenlerin yerine yeniden görevlendirme yapılacaktır.
Görevlendirmeler ilan edildikten sonra görevlendirilen öğretmenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir
Başvuru Formu
Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Nufüs Cüzdan Örneği)
Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
KPSS Sonuç Belgesi
Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi
Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)
Kurs/Seminer Belgesi (varsa)
Erkek adaylar için askerlikle ilişkili olmadığına dair belge