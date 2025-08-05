ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI? MEB ile ücretli öğretmenlik e-devlet ekranı açıldı mı, şartları neler?

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Ön Başvuru esnasında herhangi bir belge istenilmeyecektir.Görevlendirilmesi yapılan öğretmenlere sms veya mail yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirme yapılan öğretmenler aşağıdaki belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeleri teslim etmeyen öğretmenlerin yerine yeniden görevlendirme yapılacaktır.

Görevlendirmeler ilan edildikten sonra görevlendirilen öğretmenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir

Başvuru Formu

Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Nufüs Cüzdan Örneği)

Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)

KPSS Sonuç Belgesi

Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi

Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

Erkek adaylar için askerlikle ilişkili olmadığına dair belge