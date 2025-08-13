ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ÖN BAŞVURU TARİHİ | 2025 Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlayacak?

2025 yılında görev almak isteyen ücretli öğretmen adayları için ön başvuru süreci yakında başlayacak. Başvuru tarihleri, gerekli belgeler ve başvuru koşulları MEB tarafından açıklanacak. Peki, ücretli öğretmenlik ön başvurusu ne zaman yapılacak, hangi tarihte belli oldu mu? İşte, detaylar...
Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, her ilin ve ilçenin kendi planlamasına göre farklılık gösterebiliyor. Genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında alınan başvurular için kesin tarihler, ilgili ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirleniyor. Bu nedenle başvuruda bulunmak isteyen adayların, görev almak istedikleri ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.
Ön Başvuru esnasında herhangi bir belge istenilmeyecektir.Görevlendirilmesi yapılan öğretmenlere sms veya mail yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirme yapılan öğretmenler aşağıdaki belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeleri teslim etmeyen öğretmenlerin yerine yeniden görevlendirme yapılacaktır.
Görevlendirmeler ilan edildikten sonra görevlendirilen öğretmenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir