Ücretsiz hizmetle kuş gibi hafifledi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Saliha Bedel (50), 1.5 yıl önce 115 kilo ağırlığındayken kilo vermek amacıyla Karşıyaka 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu. Diyetisyen Elif Karataş'ın desteğiyle beslenme şeklini değiştiren Bedel, 26.5 kilo verdi. Eşi Hasan Bedel ile birlikte işlettikleri balıkçı dükkanında çalışan Bedel, "Fazla kilolarım yüzünden sağlık sorunlarım oldu ve 115 kilodayken zayıflamaya başladım. Şimdi 88.5 kiloya düştüm. Aile hekimimiz Karşıyaka 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirdi. Diyetisyen Elif Hanım, kan vermem gerektiğini söyledi. Sonuçlarıma göre bana beslenme planı çıkardı. Ben de onlara uyarak zayıflamaya başladım" diye konuştu. Daha önce de zayıflamak istediğini ancak başarılı olamadığını anlatan Bedel, bu kez beslenme planına uymakta zorlanmadığını belirterek, "Eskiden zor hareket ediyordum. Yürürken zorlanıyordum. Şimdi daha iyiyim. İnsan kuş gibi oluyor. Tansiyonum, kolesterolüm düzenine girdi. Bu şekilde beslenmeye devam ediyorum. Zayıflamak isteyenlere gitmelerini tavsiye ederim."dedi. DHA

