Ücretsiz toplu taşıma ne zaman son, bugün mü? İşte, Ücretsiz toplu taşımada son durum

Bayram süresince toplu taşıma kullanan vatandaşlar metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray, vapur gibi vasıtaların ne zaman kadar ücretsiz olacağını sorguluyor. Hafta sonuna giriş yapılmasıyla birlikte ulaşımın ne zamana kadar ücretsiz olacağı merak konusu. Peki, ücretsiz toplu taşıma ne zaman son, bugün mü?