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Giriş Tarihi: 12.4.2024 21:49

Ücretsiz toplu taşıma ne zaman son, bugün mü? İşte, Ücretsiz toplu taşımada son durum

Ramazan Bayramı nedeniyle ücretsiz olan toplu taşıma ne zaman son bulacak merak ediliyor. 10-11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleşen bayram tatili 9 gün olarak uzatılmıştı. Peki, ücretsiz toplu taşıma ne zaman son, bugün mü? İşte, Ücretsiz toplu taşımada son durum!

Ücretsiz toplu taşıma ne zaman son, bugün mü? İşte, Ücretsiz toplu taşımada son durum

Bayram süresince toplu taşıma kullanan vatandaşlar metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray, vapur gibi vasıtaların ne zaman kadar ücretsiz olacağını sorguluyor. Hafta sonuna giriş yapılmasıyla birlikte ulaşımın ne zamana kadar ücretsiz olacağı merak konusu. Peki, ücretsiz toplu taşıma ne zaman son, bugün mü?

TOPLU TAŞIMA NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Toplu taşıma ile ilgili karar Ramazan Bayramı için geçerli. Açıklanan bilgiye göre ücretsiz toplu taşıma hakkı 12 Nisan 2024 saat 00.00'a kadar sürecek.

HAFTA SONU TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

13-14 Nisan hafta sonu toplu taşıma ücretli şekilde devam edecek.

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Ücretsiz toplu taşıma ne zaman son, bugün mü? İşte, Ücretsiz toplu taşımada son durum
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