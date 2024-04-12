Ücretsiz toplu taşıma ne zaman son, bugün mü? İşte, Ücretsiz toplu taşımada son durum

Bayram süresince toplu taşıma kullanan vatandaşlar metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray, vapur gibi vasıtaların ne zaman kadar ücretsiz olacağını sorguluyor. Hafta sonuna giriş yapılmasıyla birlikte ulaşımın ne zamana kadar ücretsiz olacağı merak konusu. Peki, ücretsiz toplu taşıma ne zaman son, bugün mü?
TOPLU TAŞIMA NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?
Toplu taşıma ile ilgili karar Ramazan Bayramı için geçerli. Açıklanan bilgiye göre ücretsiz toplu taşıma hakkı 12 Nisan 2024 saat 00.00'a kadar sürecek.