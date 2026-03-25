Üçüncü kattan düşen yaşlı kadın öldü

Eyüpsultan'da 3'üncü kattan düşen Gülseren Kızıltepe (82) hayatını kaybetti. Dün sabah saatlerinde Çırçır Mahallesi Dönmez Sokak'ta yaşayan yaşlı kadın, bilinmeyen nedenle 3. kattaki dairenin penceresinden düştü. Kadının düştüğünü görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının kızı Nida Naz M. güvenlik kamerasında görüş açısının kapandığını fark etmesi üzerine eve geldiğini zile basmasına rağmen kapının açılmadığını, daha sonra annesinin üçüncü kattan düştüğü haberini aldığını söyledi.