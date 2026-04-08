Haberler Yaşam Haberleri Uçuruma devrilen iş makinesi can aldı: 26 yaşındaki Doğukan hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 8.04.2026 14:18

Uçuruma devrilen iş makinesi can aldı: 26 yaşındaki Doğukan hayatını kaybetti

Artvin’in Murgul ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma devrilen iş makinesi operatörü Doğukan Yıldızlı (26) yaşamını yitirdi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Olay, Murgul ilçesinde meydana geldi. Doğukan Yıldızlı (26) idaresindeki Murgul Belediyesine ait iş makinesi, Küre Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Yıldızlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç operatörün cenazesi, otopsi işlemleri için Murgul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

