Uçuruma devrilen iş makinesi can aldı: 26 yaşındaki Doğukan hayatını kaybetti

Olay, Murgul ilçesinde meydana geldi. Doğukan Yıldızlı (26) idaresindeki Murgul Belediyesine ait iş makinesi, Küre Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Yıldızlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç operatörün cenazesi, otopsi işlemleri için Murgul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

