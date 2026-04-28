Uçuruma yuvarlanan 3 kişi operasyonla kurtarıldı
Giriş Tarihi: 28.04.2026 03:32

Düzce’de uçuruma yuvarlanan bir kişiyi kurtarmak isteyen iki kişi de mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ulaşan ekipler, mahsur kalan 3 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.

İHA
  • ABONE OL

Olay, Beyköy beldesine bağlı Çınardüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Y.E.T. uçuruma yuvarlandı. Yanında bulunan S. T. ve M. T. uçuruma yuvarlanan şahsı kurtarmak isterken tehlikeli bölgeye inince geri çıkamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen gerçekleştirdikleri çalışma sonucu mahsur kalan 3 kişiyi bulundukları yerden kurtardı. İlk kontrolleri olay yerinde yapılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA