Haberler Yaşam Haberleri Uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 15.04.2026 17:17

Trabzon’un Arsin ilçesinde kamyonetiyle 100 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR
Kaza, ilçenin Atayurt Başdurak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Kotan, kamyonetiyle henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu araçtan çıkarılan İsmail Kotan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İsmail Kotan'ın cenazesi ikindi namazının ardından Sincan Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

