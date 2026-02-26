Uçurumda ölü bulunmuştu: Olayla ilgili yeni gelişme! 4 kişi tutuklandı

"MESAJLARI SİLDİ"

Mehmet Çiftçi'nin eşi G.Ç.'nin jandarmadaki ifadesinde, "Atilla T. eşimin telefonunu aldı ve şifresini bana açtırdı. İçerisinde bulunan görüşmeleri ve mesajları sildi, telefonu geri yerine koydu. Daha sonra telefon sinyallerinin belli olmaması için Atilla T., 'Biz İzmir'e gidelim, sen daha sonra eşin hakkında kavga ettik, yanımdan ayrıldı ve daha önceden intihara teşebbüs ettiğini söyleyerek müracaatta bulun' diyerek ayrıldılar. Ben eşime ne yaptıklarını sordum. Atilla T. bana, 'Uçurumdan yolun kenarına attık' dedi ve 'Ya hapse gireceksin ya da böyle olacak' dedi. Ben de bunun üzerine içimin rahat olmadığını, eşimin bir çöp gibi bir yere atılmaması gerektiğini, bir mezarı olması gerektiğini söyledim. Daha sonra olay yerinden hep birlikte ayrıldık" dediği öğrenildi.