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Giriş Tarihi: 15.12.2023 14:45

Uçurumdan düşüp ölen Elif Çakal davasında 2 sanığa 13 yıl 4 ay hapis verildi

İstanbul Sultangazi'de arkadaşları tarafından darp edilen 15 yaşındaki Elif Çakal, taşocağı uçurumunda düşerek hayatını kaybetmişti. Elif Çakal'ı darp eden ve görüntüye alan 4 arkadaşının yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük 2 sanığa, 2 ayrı suçtan toplamda 13’er yıl 4’er ay hapis cezası verdi. Heyet diğer 2 sanığa ise “Hürriyeti tahdit” suçundan 5’er yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme tüm sanıklar yönünden adli kontrol kararlarının devamına hükmederken tutuklama kararı vermedi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Uçurumdan düşüp ölen Elif Çakal davasında 2 sanığa 13 yıl 4 ay hapis verildi

15 yaşındaki Elif Çakal, İstanbul Sultangazi'de 26 Haziran 2021 günü arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktı. Aynı günün akşamında eski bir taşocağına düşerek hayatını kaybetmişti. Elif'in 4 arkadaşı uçurumdan aşağı atlayarak intihar ettiğini öne sürmüşlerdi. Başlatılan soruşturmada Elif'in o gün yanında olan arkadaşları T.Y.(17) ve S.T. (15) tarafından dövüldüğü, Gürkan K. (22) ve Ufuk B.'nin (21) ise o anları kameraya aldığı ortaya çıkmıştı. Küçük kızın darp ediği görüntüde ağladığı görünüyordu.

Soruşturma ardından hazırlanan iddianamede, Gürkan K. ve Ufuk B.'nin 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'Sağlık için tehlikeli madde temin etme', 'Birden Fazla Kişi ile Birlikte Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğa Karşı Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 24 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapisleri istenmişti. Yaşı 18'den küçük olan S.T. ve T.Y'nin ise yargılaması Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayıp ardından İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

"ELİF'İN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM"

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz 18 yaşından küçük sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Elif Çakal'ın ailesi ise duruşmaya katılmadı. Karar duruşmasında savunma yapan 18 yaşından küçük T.Y., "Elif'in ölümünden dolayı çok üzgünüm, beraatımı talep ediyorum" dedi. Diğer sanılarda beraatlarını istedi.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük sanıklar T.Y. ve S.T.'ye "İhmali suretle adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanıklar 18 yaşından küçük olması dolayısıyla cezalarında indirim uygulayarak 10'ar yıl hapis cezası verdi. T.Y. ve S.T.'nin Elif Çakal'a yönelik "Hürriyeti tahdit" suçundan cezalarında indirim uygulayarak 3'er yıl 4'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Heyet, sanıklar Ufuk Böke ve Gürkan Kalmaz'ın, "Hürriyeti tahdit" suçundan cezalarında indirim uygulayarak 5'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların "Sağlık için tehlikeli madde temini" suçundan ayrı ayrı beraatlarına hükmetti. Mahkeme, sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek sanıklar hakkında tutuklama kararı vermedi.

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Uçurumdan düşüp ölen Elif Çakal davasında 2 sanığa 13 yıl 4 ay hapis verildi
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