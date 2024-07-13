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Giriş Tarihi: 13.7.2024 11:08 Son Güncelleme: 13.7.2024 11:34

Uçurumdan yuvarlanan araçtaki Selime’den acı haber geldi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 2 kişiden 20 yaşındaki Selime Bağcı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET ÇETİN MEHMET ÇETİN
Uçurumdan yuvarlanan araçtaki Selime’den acı haber geldi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde uçurumdan Alper Hisar (20) ve Selime Bağcı Yumrutepe bölgesine dün otomobilleriyle gezmeye gitti. Arkadaşların içinde olduğu otomobil akşam saatlerinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralı Hisar ve Bağcı'yı uzun süren çalışmalar sonucu bulundukları yerden kurtardı. Durumu ağır olan Selime Bağcı sevk edildiği Konya'da hayatını kaybetti. Sürücünün ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Otomobilin uçurumdan yuvarlanması ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Uçurumdan yuvarlanan araçtaki Selime’den acı haber geldi
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