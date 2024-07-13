Uçurumdan yuvarlanan araçtaki Selime’den acı haber geldi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde uçurumdan Alper Hisar (20) ve Selime Bağcı Yumrutepe bölgesine dün otomobilleriyle gezmeye gitti. Arkadaşların içinde olduğu otomobil akşam saatlerinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralı Hisar ve Bağcı'yı uzun süren çalışmalar sonucu bulundukları yerden kurtardı. Durumu ağır olan Selime Bağcı sevk edildiği Konya'da hayatını kaybetti. Sürücünün ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Otomobilin uçurumdan yuvarlanması ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.