Ucuz inşaat demiri vaadiyle müteahhitleri 19 milyon dolandırıldılar

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, piyasa fiyatının altına inşaat demiri satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Şüphelilerin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 12 inşaat firması sahibini bu yöntemle 19 milyon lira dolandırdığını iddia edildi.

İŞLEM HACMİ 1 MİLYAR 815 MİLYON LİRA

Polis, elebaşılığını Y.G. (37), A.B. (33) ve A.B.'nin (53) yaptığı belirlenen şebekeye üye 60 kişinin kimliklerini belirledi. Zanlıların, dolandırdığı kişilerden parayı aldığı ancak vadettikleri inşaat demirlerini teslim etmedikleri saptandı. Şüphelilerin, dolandırılan paranın izini, kurdukları 26 paravan şirket üzerinden kaybettirmeye çalıştıkları saptandı. Ayrıca bu paravan şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 1 milyar 815 milyon lira olduğu belirtildi.

111 BANKA HESABINA BLOKE

Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen polis, Adana merkezli 23 ilde belirlenen çok sayıda adrese 4 Kasım sabahı eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında Y.G., A.B. ve A.B.'nin de bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kurduğu 26 paravan şirketin banka hesabı ve ticaret sicillerine tedbir kararı uygulandı. Ayrıca şüphelilere ait 111 banka hesabı bloke edilirken, 22 araca da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., A.B. ve A.B. ile 19 şüpheli tutuklandı, 25 kişi adli kontrol şartı, 13 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.