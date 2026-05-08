Ucuz ürün vaadiyle vatandaşı soyan şebeke yakalandı: 44 milyonluk vurgun!

Sosyal medya üzerinden piyasanın altında ürün satış vaadi ile vatandaşları dolandıran suç şebekesi çökertildi. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturmasında, 23 şüpheli gözaltına alındı.

PARAYI ALMIŞLAR ENGELLİ BASMIŞLAR

Suç şebekesinin açılan sosyal medya hesaplarıyla da piyasanın altında ürün satışı yaptıkları belirlendi. Müştekilere IBAN numarası vererek para transferi sağladıkları, paranın gönderilmesinin ardından ise müştekileri engelledikleri tespit edildi.

DOKSAN VATANDAŞI DOLANDIRMIŞLAR

Ülke genelinde yapılan çalışmalarda 90 vatandaşın dolandırıcılık girişiminden etkilendiği belirlendi. Bu kişilerden 45'inin davacı ve şikayetçi olduğu, 33 müştekinin ise para göndermediklerini beyan ederek şikayetçi olmadıkları öğrenildi. 12 müştekinin ifade alma işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi.

YAKLAŞIK 944 MİLYONLUK HESAP HAREKETİ

Soruşturma kapsamında, ülke genelinde dolandırılan 21 müştekinin toplam zararının 236 bin TL olduğu tespit edildi. Ayrıca dolandırıcılık eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen 19 şüpheli hesaptaki para hareketliliğinin 943 milyon 549 bin 167 TL'ye ulaştığı belirlendi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması için düğmeye bastı.14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenip, 23 şüpheli Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi kapsamında "çıkar amaçlı suç örgütü" ve örgüt faaliyeti çerçevesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.