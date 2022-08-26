UEFA Avrupa Ligi gruplar bugün İstanbul'da gerçekleşecek kura çekimi sonrası belli olacak. Trabzonspor ve Fenerbahçe muhtemel rakipleri belli oldu. Son maçın ardından 3. Torbaya yükselen sarı lacivertliler ligde oldukça iddialı. UEFA Avrupa Ligi torbalar 2022 için netleşti ve kura çekimini bekliyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi 1. 2. 3. 4. torbada hangi takımlar yer alıyor? İşte, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rakipleri…