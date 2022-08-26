UEFA Avrupa Ligi gruplar bugün İstanbul'da gerçekleşecek kura çekimi sonrası belli olacak. Trabzonspor ve Fenerbahçe muhtemel rakipleri belli oldu. Son maçın ardından 3. Torbaya yükselen sarı lacivertliler ligde oldukça iddialı. UEFA Avrupa Ligi torbalar 2022 için netleşti ve kura çekimini bekliyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi 1. 2. 3. 4. torbada hangi takımlar yer alıyor? İşte, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rakipleri…
UEFA AVRUPA LİGİ TORBALAR 2022
1. Torba: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos
2. Torba: Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.
3. Torba: Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.
4. Torba: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.
FENERBAHÇE 3. - TRABZONSPOR 4. TORBADAN MÜCADELEDE!
UEFA tablosunda 14 bin 500 puana sahip olan Fenerbahçe, play-off turları öncesinde 4. torbada yer alıyordu. Sarı lacivertlilerden daha yüksek puanlı Gent'in Omonia Nicosia'ya elenmesiyle birlikte 3. torbaya yükseldi.
5 bin 500 puandaki Trabzonspor kura çekimine 4. Torbadan katılacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
3. torbadaki takımlar arasında olan Fenerbahçe, 1, 2 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.
4. torbada yer alan Trabzonspor ise 1, 2 ve 3. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.
Statü gereği iki takım bu etapta aynı grupta yer alamayacak.
UEFA AVRUPA LİGİ GRUP KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2022 – 2023 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 26 Ağustos 2022 Cuma günü saat 14.00'da İstanbul'da çekilecek.
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GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
1. maç haftası: 8 Eylül 2022
2. maç haftası: 15 Eylül 2022
3. maç haftası: 6 Ekim 2022
4. maç haftası: 13 Ekim l2022
5. maç haftası: 27 Ekim 2022
6. maç haftası: 3 Kasım 2022