UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu! İşte Fenerbahçe’nin grubunda güncel puan durumu

Fenerbahçe'nin grubunda güncel puan durumu sorgulanmaya başladı. Fenerbahçe AEK maçı için nefesler tutuldu. Gruptan lider çıkmak isteyen sarı lacivertliler bu maçta avantaj toplamak istiyor. UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu güncel tablosu paylaşıldı. Grupta AEK Larnaca, Stade Rennais ve Dinamo Kiev mücadele ediyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi puan durumu…