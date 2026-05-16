Haberler Yaşam Haberleri UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak!
Giriş Tarihi: 16.05.2026 22:38

UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul'da oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

AA
UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak!
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs Çarşamba günü Freiburg ile Aston Villa arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali ve öncesindeki teknik kurulum çalışmaları kapsamında, 17-20 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Bu kapsamda, yarın 07.00'den müsabaka bitimine kadar, Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak. Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#İSTANBUL #UEFA AVRUPA LİGİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA