Galatasaray maç özeti! (VİDEO) || AZ Alkmaar GS geniş maç özeti ve golleri! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaştığı zorlu maçta, mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamladı. Her iki takım da maç boyunca birbirlerine baskı kurarak gol aradı ve mücadelede karşılıklı birer gol buldular. Peki, Galatasaray AZ Alkmaar maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray geniş maç özeti ve golleri!