Galatasaray maç özeti! (VİDEO) || AZ Alkmaar GS geniş maç özeti ve golleri! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaştığı zorlu maçta, mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamladı. Her iki takım da maç boyunca birbirlerine baskı kurarak gol aradı ve mücadelede karşılıklı birer gol buldular. Peki, Galatasaray AZ Alkmaar maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray geniş maç özeti ve golleri!
UEFA AVRUPA LİGİ GALATASARAY MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ
Mücadelede ilk golü AZ Alkmaar adına 2. dakikada Mijnans atarken maçın skorunu belirleyen golü 43. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Ev sahibi ekipte Smiht 90+2. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 11'e yükselterek üçüncü sırada kaldı. AZ Alkmaar ise puanını 7 yaptı.
Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, lig etabının 6. haftasında İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:
AZ Alkmaar, 2. dakikada öne geçti. Maikuma'nın sağ çaprazdan şutunda Muslera'dan dönen topu Mijnans, filelere gönderdi: 1-0.
9. dakikada savunma arkasına sarkan Ruben van Bommel'in sol çaprazdan çektiği şutta Muslera'dan dönen topu önünde bulan Lahdo'nun vuruşunun Uruguaylı kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13. dakikada Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
43. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Mertens'in sağ taraftan ortasında Osimhen, arka direkte iyi yükselerek kafayla topa vurdu. Koopmeiners'ın uzuklaştırmak için müdahalesinde meşin yuvarlak gol çizgisini geçti. Hakem, VAR uyarısının ardından golü geçerli saydı: 1-1.
İKİNCİ YARI
47. dakikada Dries Mertens'in ceza sahası içinin sağ tarafından ortasında kale önünde Michy Batshuayi'nin kafa vuruşunda kaleci Jeroen Zoet meşin yuvarlağı çıkardı.
52. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Abdülkerim Bardakcı'nın aşırttığı topa arka direkte Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
75. dakikada Gabriel Sara'nın sol kanattan ortasında ön direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
90+2. dakikada Kees Smit'in orta sahada Elias Jelert'e yaptığı hareket sonrasında hakem Horatiu Fesnic, Smit'e sarı kart gösterdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Kees Smit kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç özetini aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz;
AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI ÖZETİ İÇİN;
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