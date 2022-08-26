Futbol severlerin heyecanla takip edeceği UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından bu sene Fenerbahçe ile Trabzonspor 'un gruplarda ülkemizi temsil etmesi netlik kazandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz akşam oynanan maçlarda sarı lacivertli takım Austria Wien'i elemişti. Şimdi ise UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ile gözler rakiplere çevrildi. İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle seçeneği ile UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın izle ekranı 26 Ağustos 2022