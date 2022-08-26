Futbol severlerin heyecanla takip edeceği UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından bu sene Fenerbahçe ile Trabzonspor 'un gruplarda ülkemizi temsil etmesi netlik kazandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz akşam oynanan maçlarda sarı lacivertli takım Austria Wien'i elemişti. Şimdi ise UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ile gözler rakiplere çevrildi. İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle seçeneği ile UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın izle ekranı 26 Ağustos 2022
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü saat 14:00'te İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi, EXXEN ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.
İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreni ile play-off eşleşmeleri belirlenecek. İşte, canlı yayın kanalı…
İşte Avrupa Ligi'ndeki takımlar ve torbalar…
1. TORBA
Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos
2. TORBA
Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.
3. TORBA
Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.
4. TORBA
Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.