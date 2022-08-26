Haberler Yaşam Haberleri UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle: 26 Ağustos 2022 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın izle ekranı!
Giriş Tarihi: 26.8.2022 08:08

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle: 26 Ağustos 2022 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın izle ekranı!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi canlı yayın üzerinden takip edilecek. Sarı lacivertliler 3. Eleme turuna gelerek Austria Wien'i elemiş ve adını gruba yazdırdı. Turu geçmesi halinde FB'nin play-off rakipleri de belirlenecek. Futbol severler Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden kurayı takip etmek istiyor. İşte, 26 Ağustos 2022 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle: 26 Ağustos 2022 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın izle ekranı!

Futbol severlerin heyecanla takip edeceği UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından bu sene Fenerbahçe ile Trabzonspor 'un gruplarda ülkemizi temsil etmesi netlik kazandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz akşam oynanan maçlarda sarı lacivertli takım Austria Wien'i elemişti. Şimdi ise UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ile gözler rakiplere çevrildi. İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle seçeneği ile UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın izle ekranı 26 Ağustos 2022

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü saat 14:00'te İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi, EXXEN ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreni ile play-off eşleşmeleri belirlenecek. İşte, canlı yayın kanalı…

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İşte Avrupa Ligi'ndeki takımlar ve torbalar…

1. TORBA

Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. TORBA

Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. TORBA

Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

4. TORBA

Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.

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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle: 26 Ağustos 2022 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın izle ekranı!
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