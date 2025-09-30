UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 puan durumu: Sıralamada lider kim, kaç puanı var?

İLK MAÇLAR GERİDE KALDI!

Eintracht Frankfurt, Galatasaray'ı 5-1 mağlup ederek grup liderliğini ilan etti. PSG ise Atalanya'yı 4-0 yenerek 3 puanla ikinci sırada yer aldı. Sporting CP ve Union Saint-Gilloise de galip gelerek 3 puanla başladılar.

Sırada dengeleir değiştirecek 2. maçlar var.