Haberler Yaşam Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 puan durumu: Sıralamada lider kim, kaç puanı var?
Giriş Tarihi: 30.9.2025 07:43

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 puan durumu: Sıralamada lider kim, kaç puanı var?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 lig aşamasında ilk hafta maçları tamamlandı. Sırada ikinci maçlar var. Galatasaray Liverpool ile karşılaşıyor. İlk karşılaşmaların ardından Eintracht Frankfurt, 5-1'lik galibiyetle liderliğini ilan etti. PSG, Club Brugge, Sporting CP ve Union Saint-Gilloise de ilk maçlarında galip gelerek 3 puanla başladılar. İşte güncel puan durumu ve dikkat çeken sonuçlar…

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 puan durumu: Sıralamada lider kim, kaç puanı var?

UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu Galatasaray'ın devler ligindeki 2. karşılaşması öncesi sorgulanıyor. İlk maçtan beklediğini alamayan temsilcimiz 8 maçlık seride en iyiler arasında yer almaya çalışacak. Peki, grup aşamasındaki güncel puan sıralaması nasıl şekillendi? İşte detaylar…

İLK MAÇLAR GERİDE KALDI!

Eintracht Frankfurt, Galatasaray'ı 5-1 mağlup ederek grup liderliğini ilan etti. PSG ise Atalanya'yı 4-0 yenerek 3 puanla ikinci sırada yer aldı. Sporting CP ve Union Saint-Gilloise de galip gelerek 3 puanla başladılar.

Sırada dengeleir değiştirecek 2. maçlar var.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

BUGÜNKÜ UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

19.45 Kairat - Real Madrid

19.45 Atalanta - Club Brugge

22.00 Marsilya - Ajax

22.00 Inter - Slavia Prag

22.00 Chelsea - Benfica

22.00 Galatasaray - Liverpool

22.00 Pafos - Bayern Münih

22.00 Bodo Glimt - Tottenham

22.00 Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt

ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 puan durumu: Sıralamada lider kim, kaç puanı var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz