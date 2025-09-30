UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 puan durumu: Sıralamada lider kim, kaç puanı var?

UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu Galatasaray'ın devler ligindeki 2. karşılaşması öncesi sorgulanıyor. İlk maçtan beklediğini alamayan temsilcimiz 8 maçlık seride en iyiler arasında yer almaya çalışacak. Peki, grup aşamasındaki güncel puan sıralaması nasıl şekillendi? İşte detaylar…
Eintracht Frankfurt, Galatasaray'ı 5-1 mağlup ederek grup liderliğini ilan etti. PSG ise Atalanya'yı 4-0 yenerek 3 puanla ikinci sırada yer aldı. Sporting CP ve Union Saint-Gilloise de galip gelerek 3 puanla başladılar.
Sırada dengeleir değiştirecek 2. maçlar var.
19.45 Kairat - Real Madrid
19.45 Atalanta - Club Brugge
22.00 Marsilya - Ajax
22.00 Inter - Slavia Prag
22.00 Chelsea - Benfica
22.00 Galatasaray - Liverpool
22.00 Pafos - Bayern Münih
22.00 Bodo Glimt - Tottenham
22.00 Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt