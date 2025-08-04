UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi kura çekimi 2025: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri kimler?

UEFA'nın merkezi Nyon'da gerçekleşecek kura çekimi, hem futbol kamuoyu hem de temsilcilerimiz açısından büyük önem taşıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi canlı izle ekranı başında yerler alındı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor'un rakipleri kimler oldu?