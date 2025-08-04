Haberler Yaşam Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi kura çekimi 2025: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler?
Giriş Tarihi: 4.8.2025 12:45 Son Güncelleme: 4.8.2025 14:20

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi kura çekimi 2025: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler?

Avrupa kupalarında kritik aşamalar kapıya dayanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi play‑off turu eşleşmeleri için kura çekimi büyük heyecan yaratıyor. Türkiye temsilcilerinin de yer alacak bu önemli organizasyonda; kura çekiminin zamanı, yayın kanalı ve kura formatına dair tüm merak edilenler açıklığa kavuştu. Samsunspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri için araştırmalar hız kazandı. Peki, play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi kura çekimi 2025: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri kimler?

UEFA'nın merkezi Nyon'da gerçekleşecek kura çekimi, hem futbol kamuoyu hem de temsilcilerimiz açısından büyük önem taşıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi canlı izle ekranı başında yerler alındı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor'un rakipleri kimler oldu?

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi bugün yapılıyor. Beşiktaş için önem taşıyan UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Samsunspor'un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te yapılacak.

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden ve TRT Spor veya FB TV ekranlarından canlı olarak takip edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak. Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri şöyle:

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu.

Sarı-lacivertli takım, Feyenoord'u geçmesi halinde Nice - Benfica maçının galibiyle oynayacak.

SAMSUNSPOR MUHTEMEL RAKİPLERİ

Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Karadeniz temsilcisi, Panathinaikos-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Astana / Lausanne-Spor
Hajduk Split / Dinamo City
Spartak Trnava / Univ Craiova
Kauno Zalgiris / Arda
Polissya / Paksi

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi kura çekimi 2025: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler?
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