UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi kura çekimi 2025: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri kimler?

UEFA'nın merkezi Nyon'da gerçekleşecek kura çekimi, hem futbol kamuoyu hem de temsilcilerimiz açısından büyük önem taşıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi canlı izle ekranı başında yerler alındı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor'un rakipleri kimler oldu?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi bugün yapılıyor. Beşiktaş için önem taşıyan UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.
Samsunspor'un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden ve TRT Spor veya FB TV ekranlarından canlı olarak takip edilmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak. Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri şöyle:
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu.
Sarı-lacivertli takım, Feyenoord'u geçmesi halinde Nice - Benfica maçının galibiyle oynayacak.
Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Karadeniz temsilcisi, Panathinaikos-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Astana / Lausanne-Spor
Hajduk Split / Dinamo City
Spartak Trnava / Univ Craiova
Kauno Zalgiris / Arda
Polissya / Paksi