UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın rakibi belli oluyor!

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLACAK?

Juventus engelini toplamda 7-5'lik skorla aşarak son 16 biletini kapan Galatasaray'ı bu turda oldukça zorlu rakipler bekliyor. Mevcut statü ve eşleşme ağacına göre sarı-kırmızılı ekibin bir sonraki turdaki rakibi iki İngiliz devinden biri olacak.

Temsilcimiz, son 16 turunda ya Liverpool ya da Tottenham ile eşleşerek çeyrek final mücadelesi verecek.