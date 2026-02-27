UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tamamlandı! İşte Galatasaray’ın son 16 turundaki rakibi...

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, Juventus'u elemesinin ardından gözlerini kura çekimine dikti. Bugün gerçekleşen kura çekimi, temsilcimizin çeyrek final yolundaki rakibini belirledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kura çekiminin hangi saatte ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşte kura çekim bilgileri ve tüm detaylar...