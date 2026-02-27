Haberler Yaşam Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tamamlandı! İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi...
Giriş Tarihi: 27.02.2026 14:30

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tamamlandı! İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükselen Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi heyecanı tamamlandı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşecek olan kura çekimi, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir merakla karşılandı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi bitti mi, Galatasaray'ın rakibi kim oldu? İşte tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tamamlandı! İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi...
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, Juventus'u elemesinin ardından gözlerini kura çekimine dikti. Bugün gerçekleşen kura çekimi, temsilcimizin çeyrek final yolundaki rakibini belirledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kura çekiminin hangi saatte ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşte kura çekim bilgileri ve tüm detaylar...

2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 14:00'te başladı. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirildi.

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLACAK?

Juventus engelini toplamda 7-5'lik skorla aşarak son 16 biletini kapan Galatasaray'ı bu turda oldukça zorlu rakipler bekliyor.

Temsilcimiz, son 16 turunda ya Liverpool ya da Tottenham ile eşleşerek çeyrek final mücadelesi verecek. İşte, son 16 turundaki rakibi;

GALATASARAY'IN RAKİBİ LİVERPOOL OLDU!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool oldu. Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde PSG-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA'nın belirlediği takvime göre Son 16 Turu ilk maçları 10-11 Mart ve 17-18 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

SON 16'YA DİREKT OLARAK KALAN TAKIMLAR

Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tamamlandı! İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi...
