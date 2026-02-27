UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tamamlandı! İşte Galatasaray’ın son 16 turundaki rakibi...

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, Juventus'u elemesinin ardından gözlerini kura çekimine dikti. Bugün gerçekleşen kura çekimi, temsilcimizin çeyrek final yolundaki rakibini belirledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kura çekiminin hangi saatte ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşte kura çekim bilgileri ve tüm detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 14:00'te başladı. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirildi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool oldu. Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde PSG-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.
UEFA'nın belirlediği takvime göre Son 16 Turu ilk maçları 10-11 Mart ve 17-18 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.
Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026
Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026
Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026