UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu 2025-2026: Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatla birlikte Lig Aşaması mücadelesi büyük bir heyecanla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, geride kalan 4 maçlık performansıyla Avrupa devlerinin yer aldığı genel puan tablosunda üst sıralarda yer alarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugün RAMS Park'ta Union Saint-Gilloise'i konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşmadan alacağı 3 puanla puanını artırmayı ve ilk 8'e girme yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Maç öncesinde, UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu ve Galatasaray'ın kaçıncı sırada yer aldığına dair tüm detaylar şöyle: