UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2025: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada,kaç puanı var?

Giriş Tarihi: 6.11.2025 10:57

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan sürüyor! Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup ederek büyük bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla gözler, Galatasaray’ın güncel Şampiyonlar Ligi puan durumuna çevrildi. Yeni formatta 36 takımın mücadele ettiği turnuvada, ilk 8 sırayı alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükseliyor. İlk 24’te yer alan takımlar ise play-off oynama hakkı elde ediyor. 6 Kasım’da tamamlanan 4. hafta karşılaşmaları sonrası puan tablosu güncellendi. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın puanı kaç, kaçıncı sırada?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN TABLOSU

1- Bayern Münih 12

2- Arsenal 12

3- Inter 12

4- Manchester City 10

5- PSG 9

6- Newcastle United 9

7- Real Madrid 9

8- Liverpool 9

9- Galatasaray 9

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

