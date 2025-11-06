UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2025: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada,kaç puanı var?

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda temsilcisi Ajax'ı deplasmanda mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki güncel puan durumunu araştırmaya başladı. Yeni format gereği, ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. Galatasaray ise şu anda puan tablosunda avantajlı bir konumda bulunuyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada yer alıyor?
1- Bayern Münih 12
2- Arsenal 12
3- Inter 12
4- Manchester City 10
5- PSG 9
6- Newcastle United 9
7- Real Madrid 9
8- Liverpool 9
9- Galatasaray 9