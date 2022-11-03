UEFA Ülke puanı sıralaması 3 Kasım 2022: UEFA maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Gruplarda oynanacak son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan Takımımız, grubunu zirvede bitirmek için Ukrayna temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Grubumuzdaki diğer maçlarda ise Rennes, AEK Larnaca ile evinde karşılaşacak. Fenerbahçemiz, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 134. maçına çıkacak. Takımımız, daha önce bu kulvarda oynadığı 133 müsabakada 58 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçemiz rakip filelere 188 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.