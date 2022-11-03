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Giriş Tarihi: 3.11.2022 13:38 Son Güncelleme: 3.11.2022 13:51

UEFA Ülke puanı sıralaması 3 Kasım 2022: UEFA maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Ülkemizin temsilcileri bu akşam Avrupa sahnesinde boy gösterirken bir yandan binlerce futbolsever UEFA Ülke puanı sıralaması hakkında araştırmalarına başladı. Fenerbahçe ve Trabzonspor Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ve Sivasspor Konferans Ligi'nde çıkacağı kritik maçların sonucunda ülkemizin sıralaması puan durumu da etkilenecek. Peki, 2022 UEFA Ülke puanı sıralaması'nda Türkiye kaçıncı sırada? İşte 3 Kasım 2022 ülke puan durumu sıralaması ve detaylar.

UEFA Ülke puanı sıralaması 3 Kasım 2022: UEFA maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Ülkemizin temsilcileri bugün UEFA'da birbirinden kritik maçlara çıkacak. Sarı kanaryalar, Dinamo Kiev karşısında sahaya çıkarken Trabzonspor ise Ferençvaroş'u kendi sahasında ağırlayacak. Öte yandan UEFA ülke puanı sıralaması bu kritik akşamda merak konusu haline geldi. Buna göre; "3 Kasım 2022 UEFA Ülke puanı sıralaması'nda Türkiye kaçıncı sırada?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Avrupa'da Türkiye'nin ülke sıralaması ve detaylar.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI güncel liste: Türkiye ülke puanı nasıl, UEFA sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

2022 UEFA ÜLKELER SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE
1- İngiltere 95.284

2- İspanya 84.427

3- Almanya 72.606

4- İtalya 66.354

5- Fransa 54.664

6- Hollanda 52.500

7- Portekiz 50.216

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCELLENDİ: Türkiye’nin yeri değişti! 2022 UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? İşte merak edilenler

8- İskoçya 35.800

9- Belçika 34.400

10. Avusturya 33,6

11. Sırbistan 31,375

12. Norveç 28,75

13. Türkiye 28,75

14. Çekya 28,55

15. Ukrayna 28,5

16. İsviçre 28,425

17. Danimarka 26,625

18. Rusya 26,215

19. Hırvatistan 25,4

20. Yunanistan 25,225

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Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında yarın deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak. Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetecek. Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak. İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçemiz 2-1 kazanmıştı.

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Gruplarda oynanacak son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan Takımımız, grubunu zirvede bitirmek için Ukrayna temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Grubumuzdaki diğer maçlarda ise Rennes, AEK Larnaca ile evinde karşılaşacak. Fenerbahçemiz, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 134. maçına çıkacak. Takımımız, daha önce bu kulvarda oynadığı 133 müsabakada 58 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçemiz rakip filelere 188 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.

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UEFA AVRUPA LİGİ

20:45 TRABZONSPOR - Ferencvaros

23:00 Dinamo Kiev - FENERBAHÇE

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ

18:30 BAŞAKŞEHİR - Hearts

20:45 Slavia Prag - SİVASSPOR

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UEFA Ülke puanı sıralaması 3 Kasım 2022: UEFA maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
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