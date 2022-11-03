UEFA Ülke puanı sıralaması 3 Kasım 2022: UEFA maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Ülkemizin temsilcileri bugün UEFA'da birbirinden kritik maçlara çıkacak. Sarı kanaryalar, Dinamo Kiev karşısında sahaya çıkarken Trabzonspor ise Ferençvaroş'u kendi sahasında ağırlayacak. Öte yandan UEFA ülke puanı sıralaması bu kritik akşamda merak konusu haline geldi. Buna göre; "3 Kasım 2022 UEFA Ülke puanı sıralaması'nda Türkiye kaçıncı sırada?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Avrupa'da Türkiye'nin ülke sıralaması ve detaylar.
2022 UEFA ÜLKELER SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE
1- İngiltere 95.284
2- İspanya 84.427
3- Almanya 72.606
4- İtalya 66.354
5- Fransa 54.664
6- Hollanda 52.500
7- Portekiz 50.216
Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında yarın deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak. Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetecek. Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak. İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçemiz 2-1 kazanmıştı.
Gruplarda oynanacak son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan Takımımız, grubunu zirvede bitirmek için Ukrayna temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Grubumuzdaki diğer maçlarda ise Rennes, AEK Larnaca ile evinde karşılaşacak. Fenerbahçemiz, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 134. maçına çıkacak. Takımımız, daha önce bu kulvarda oynadığı 133 müsabakada 58 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçemiz rakip filelere 188 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.
UEFA AVRUPA LİGİ
20:45 TRABZONSPOR - Ferencvaros
23:00 Dinamo Kiev - FENERBAHÇE
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ
18:30 BAŞAKŞEHİR - Hearts
20:45 Slavia Prag - SİVASSPOR