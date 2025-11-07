UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un maçları sonrası Türkiye’nin ülke puanı kaç oldu?

UEFA ülke puanı, son beş sezonda ülkelerin kulüplerinin Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçların toplamını gösteriyor ve bu puanlama sistemi, bir sonraki sezon hangi ülkeden kaç takımın hangi kupaya katılacağını belirliyor. Türkiye için asıl hedef, ilk 10'daki yerini koruyarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderme hakkını sürdürmek. Son haftada Türk takımlarının elde ettiği puanlarla Türkiye'nin UEFA ülke puanı artış gösterdi ve ilk 10'daki konumumuz sağlamlaştı. İşte, bu haftanın ardından yeni puan: