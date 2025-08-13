Haberler Yaşam Haberleri GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Türkiye'nin ülke puanı kaç, kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 13.8.2025 07:03 Son Güncelleme: 13.8.2025 07:03

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Türkiye'nin ülke puanı kaç, kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması, temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki başarıları doğrultusunda şekillenmeye devam ediyor. Son olarak UEFA Konferans Ligi ön eleme maçlarında Beşiktaş ve Başakşehir’in elde ettiği galibiyetler Türkiye’ye toplamda 0,400 puan kazandırdı. Böylece ülke puanımız 42,400’den 42,800’e yükselirken, Türkiye 9. sıradaki yerini korumuştu. Bu akşam oynanan Fenerbahçe-Feyenoord karşılaşmasının ardından ise güncel ülke puanı tablosu tekrar güncellendi. İşte son durum...

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Fenerbahçe’nin galibiyeti sonrası Türkiye’nin ülke puanı kaç, kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması futbolseverler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bu akşam oynanan Fenerbahçe-Feyenoord mücadelesinin ardından gözler, Türkiye'nin Avrupa'daki son puan durumu ve sıralamasına çevrildi. İşte, UEFA ülke puanı tablosunda Türkiye'nin güncel puanı ve bulunduğu konum…

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
İngiltere – 94,939

İtalya – 84,374

İspanya – 78,703

Almanya – 74,545

Fransa – 67,748

Hollanda – 60,616

Portekiz – 55,166

Belçika – 52,950

Türkiye – 42,800

Çekya – 39,600

ÜLKE PUANIN ÖNEMİ

UEFA ülke puanı, ülkelerin Avrupa kupalarına gönderebileceği takım sayısını ve bu takımların turnuvalara hangi aşamadan başlayacağını belirleyen önemli bir kriterdir. Sıralamada üst sıralarda yer almak, temsilcilerimizin daha az eleme turu oynamasını ve doğrudan grup aşamasına katılma ihtimalini artırır. Türkiye'nin mevcut 9. sıradaki konumu, önümüzdeki sezonlar için önemli bir avantaj sağlarken, Çekya ile arasındaki 3,200 puanlık farkın korunması büyük önem taşıyor.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR
3 çeşit katsayı hesabı yapılıyor. Bunlar Milli takım katsayıları, ülke katsayıları ve takım katsayıları.

Milli Takım katsayıları: Millî Futbol Takımlarının, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turları ve finalleri kura çekimindeki torba durumunu belirlemekte kullanılıyor.
Ülke katsayıları: Bir üye ülke federasyonundan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısı ve başlayacağı turların belirlenmesinde kullanılıyor.
Takım katsayıları: UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne yerel liglerinden katılma hakkı kazanan kulüplerin eleme turlarına seribaşı olarak girip girmeyeceği ve grup aşamalarında torbaları belirlemekte kullanılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Türkiye'nin ülke puanı kaç, kaçıncı sırada?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz