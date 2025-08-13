GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Fenerbahçe’nin galibiyeti sonrası Türkiye’nin ülke puanı kaç, kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması futbolseverler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bu akşam oynanan Fenerbahçe-Feyenoord mücadelesinin ardından gözler, Türkiye'nin Avrupa'daki son puan durumu ve sıralamasına çevrildi. İşte, UEFA ülke puanı tablosunda Türkiye'nin güncel puanı ve bulunduğu konum…
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
İngiltere – 94,939
İtalya – 84,374
İspanya – 78,703
Almanya – 74,545
Fransa – 67,748
Hollanda – 60,616
Portekiz – 55,166
Belçika – 52,950
Türkiye – 42,800
Çekya – 39,600
ÜLKE PUANIN ÖNEMİ
UEFA ülke puanı, ülkelerin Avrupa kupalarına gönderebileceği takım sayısını ve bu takımların turnuvalara hangi aşamadan başlayacağını belirleyen önemli bir kriterdir. Sıralamada üst sıralarda yer almak, temsilcilerimizin daha az eleme turu oynamasını ve doğrudan grup aşamasına katılma ihtimalini artırır. Türkiye'nin mevcut 9. sıradaki konumu, önümüzdeki sezonlar için önemli bir avantaj sağlarken, Çekya ile arasındaki 3,200 puanlık farkın korunması büyük önem taşıyor.
ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR
3 çeşit katsayı hesabı yapılıyor. Bunlar Milli takım katsayıları, ülke katsayıları ve takım katsayıları.
Milli Takım katsayıları: Millî Futbol Takımlarının, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turları ve finalleri kura çekimindeki torba durumunu belirlemekte kullanılıyor.
Ülke katsayıları: Bir üye ülke federasyonundan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısı ve başlayacağı turların belirlenmesinde kullanılıyor.
Takım katsayıları: UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne yerel liglerinden katılma hakkı kazanan kulüplerin eleme turlarına seribaşı olarak girip girmeyeceği ve grup aşamalarında torbaları belirlemekte kullanılıyor.