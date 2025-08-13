GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Fenerbahçe’nin galibiyeti sonrası Türkiye’nin ülke puanı kaç, kaçıncı sırada?

ÜLKE PUANIN ÖNEMİ

UEFA ülke puanı, ülkelerin Avrupa kupalarına gönderebileceği takım sayısını ve bu takımların turnuvalara hangi aşamadan başlayacağını belirleyen önemli bir kriterdir. Sıralamada üst sıralarda yer almak, temsilcilerimizin daha az eleme turu oynamasını ve doğrudan grup aşamasına katılma ihtimalini artırır. Türkiye'nin mevcut 9. sıradaki konumu, önümüzdeki sezonlar için önemli bir avantaj sağlarken, Çekya ile arasındaki 3,200 puanlık farkın korunması büyük önem taşıyor.