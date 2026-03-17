UEFA’nın final kararı İstanbul’un başarısı

UEFA 2025-2026 Finalleri Güvenlik Toplantısı, geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Bilbao şehrinde yapıldı. Toplantıda; Macaristan'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, ülkemizde İstanbul Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali, Almanya'da oynanacak Konferans Ligi Finali, Norveç'te oynanacak Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali ile ilgili güvenlik konuları ele alındı ve değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya söz konusu ülkelerin federasyon yetkilileri, "Müsabaka Güvenlik Amirleri" olarak adlandırılan emniyet yetkilileri ve 2025 yılında dört ülkede oynanan UEFA Kupa Finalleri'nde görev yapmış Müsabaka Güvenlik Amirleri katıldı. 2025 yılındaki finallerin süreçleri ele alındı ve ülkelerin federasyon yetkilileri ile emniyet yetkilileri tarafından UEFA Yetkilileri'ne sunumlar yapıldı. Sunumlarda; risk analizleri, tüm güvenlik planlamaları, kalabalık yönetimi uygulamaları, maç öncesi, maç esnası ve sonrası operasyonel süreçler ile kara ve hava ulaşımı kapsamında ev sahibi şehirlerde alınacak güvenlik tedbirleri hakkında bilgiler verildi. Ev sahibi şehirlerde organizasyon sırasında karşılaşılan aksaklıklar ve çözüm yöntemleri örnekler üzerinden aktarıldı.

SELAMİ YILDIZ'DAN İSTANBUL SİLÜETLİ İKRAM

UEFA Güvenlik Birimi Direktörü Stephen Furnham ve İspanya Bask Bölgesi Güvenlikten Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Ricardo Ituarte'nin konuşmalarıyla başlayan toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) adına Temsilciler Kurulu Başkanı ve UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyesi Şerafettin Bural ve TFF Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut katıldı. Toplantıda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü temsilen alanlarında uzman tecrübeli isimler yer aldı. İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Esat Feryadi Doköz, Spor Güvenliği Şube Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu, Başkomiser Settar Sayan, Başkomiser Adil Özaslan ve Polis Memuru Sabahattin Aslan toplantıda sunumlar gerçekleştirdi ve katılımcılara İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın hediyelerini takdim etti. Selami Yıldız'ın UEFA Yetkilileri ve diğer katılımcılara hediyelerinde İstanbul silüetli kahve fincanları, bakır kahve cezvesi ve Türk Lokumu yer alırken, katılımcılar Selami Yıldız'a inceliği için teşekkürlerini iletti. Toplantının perde arkasında da önemli detaylar öne çıktı.

İSTANBUL'UN GÜVENLİĞİNE VURGU YAPILDI

UEFA Yetkilileri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sunumlarıyla ve geçmişte ülkemizde oynanan final maçlarıyla ilgili değerlendirmelerde ülkemizden olumlu bir şekilde bahsetti. Ülkemizin, İstanbul Emniyeti'nin geçmişte oynanan final maçlarında görevlendirdiği personel sayısıyla en yüksek görevlendirmeyi yapan ve en titiz çalışma yürüten ülke olduğu UEFA Yetkilileri tarafından dile getirildi. Değerlendirmelerde; 2019 yılında İstanbul Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa Final maçı ve 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Final maçı örnek gösterildi. İki finalde Türk misafirperverliğinin, Fair Play ruhunun ve İstanbul Emniyeti'nin güvenlik tedbirlerinin çok iyi olduğu, olumlu yansımaları ve İstanbul'un güvenliği vurgulandı. UEFA Yetkilileri, 2026 Avrupa Ligi Final maçı için ülkemizin tercih edilmesinin üst düzey ve planlı bir şekilde alınan güvenlik tedbirlerinin olumlu yansımaları ve bu çerçevedeki değerlendirmeler ışığında gerçekleştiğini ifade etti. İşte 2026'da dört ülkede oynanacak UEFA Kupa Finalleri: Şampiyonlar Ligi: 30 Mayıs - Macaristan Budapeşte (Puskás Aréna), Avrupa Ligi: 20 Mayıs - Türkiye İstanbul (Beşiktaş Park), Konferans Ligi: 27 Mayıs - Almanya Leipzig (Red Bull Arena), Kadınlar Şampiyonlar Ligi: 23 Mayıs - Norveç Oslo (Ullevaal Stadyumu).