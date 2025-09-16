Ufuk Özkan kimdir? Geniş Aile Cevahir rolüyle tanınmıştı! Oyuncu Ufuk Özkan’a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Kardeşi açıkladı!

Ekranlarda birçok başarılı projede yer alan ve özellikle Geniş Aile dizisindeki Cevahir rolüyle tanınan Ufuk Özkan, son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla merak edilen Özkan hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Hayranları tarafından güncel durumu yakından takip edilen oyuncunun sağlık süreci de dikkat çekiyor. Peki Ufuk Özkan kimdir, sağlık durumu nasıl?
Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olan ve zor günler yaşayan ünlü oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek sitemde bulunmuştu.
Yaşanan bu gelişmenin üzerine oyuncu Ufuk Özkan bir açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu, "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum" dedi.
Ufuk Özkan'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama paylaşıldı. TiyatroTR Yapım ve Organizasyon'un paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan, rahatsızlığı nedeniyle rutin olarak kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı olarak hastaneye başvurmuştur. Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, intihar girişimi söz konusu değildir. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi doğrultusunda yalnızca gözlem amaçlı olarak 48 saatlik bir süre hastanede tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir. Sağlık durumu gayet iyi olup, herhangi bir hayati risk bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Sabah saatlerinde hakkında intihar iddiaları ortaya çıkan Geniş Aile dizisinde aldığı rolle ünlenen Ufuk Özkan, çıkan söylentileri yalanlamıştı. Ancak kısa süre sonra abisi Umut Özkan, ünlü oyuncunun yoğun bakımda olduğunu duyurdu.