Üfürükçüydü soyguncu oldu!

Olay, 21 Ocak'ta ilçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yüzleri maskeli ve ellerinde silah bulunan iki şüpheli çalışanları tehdit edip, kasadaki 13 bin TL paralı alarak kayıplara karıştı. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kısa sürede şüphelilerin eşkallerini ve kaçış güzergahlarını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler Ahmet Yunus Güney, A.K., İ.K. ile olayı gerçekleştirdikleri aracın sahibi olduğu ileri sürülen bir kadın gözaltına alındı.





SUÇ MAKİNESİ ÜFÜRÜKÇÜ

Gözaltına alınan soyguncuların arasında yer alan Ahmet Yunus Güney ise tanıdık çıktı. İlçede para karşılığında muska ve büyü yaptığı ileri sürülen Güney'in bu nedenle birçok kez gözaltına alınıp hakkında işlem yaptığı, evinde yapılan aramalarda çok sayıda muska ve büyünün ele geçirildiği öğrenildi. Güney hakkında en son iki gün önce şikayet geldiği ve iş yerinde arama yapıldığı öğrenildi.

'MEDYUM DEĞİLİM HOCALIK YAPIYORUM'

Öte yandan Ahmet Yunus Güney'in daha önce katıldığı bir YouTube kanalında verdiği röportajda ortaya çıktı. Güney röportajında şunları söylüyor; "Kişilerin üzerinde olan ruhsal dengesizlikler, bozukluklar ve bunların tedavisi, aile içi huzursuzluk, büyüye maruz kalmış ve bir takım sıkıntılara girmiş kişiler, nazar, göz değmesinin bozulması, maddi sorunlar yaşayan kişilerin sorunlarının kaynağının bulunması teşhis ve tedavisinin yapılması ile bu sorunlarla ilgili muskalar düzenleyip tedavilerine yardımcı oluyorum. Ben medyum değilim hocalık yapıyorum." Şüphelilerden Güney ve İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.