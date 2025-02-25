Uğultu kâbusu

Tam 3 senedir kulak uğultusu nedeniyle sosyal hayatı olumsuz etkilenen, bu nedenle mesleği olan felsefe öğretmenliğini bile bırakmak zorunda kalan 37 yaşındaki Duygu Uçak'a toplardamar anevrizması teşhisi konuldu. Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez'e ulaşan Uçak'ın anevrizması tıbbi literatürde tedavi örneği birkaç adet olan anevrizma, 'koil' denen metal sarmallarla doldurularak tedavi edildi. Türkiye'de bu tedavi ilk defa yapılmış oldu. Uçak, kulak uğultusundan kurtularak sağlığına ve sosyal hayatına yeniden kavuştu.

DIŞARIDAN DUYULUYORDU

Uçak yaşadıklarını şöyle anlattı: "Önce bu uğultulara anlam veremedim, geçici bir şey olduğunu düşündüm. Sonra her geçen gün sesin ritmi daha da arttı. Öğretmenliği bırakmak zorunda kaldım. Uyuyamıyordum, sosyal hayatımdan vazgeçmek zorunda kaldım. Sürekli motor sesi gibi bir ses duyuyordum. Dışarıdan da duyulduğu için yanımda oturan herkes şaşkındı. En çok da eşim, yanımda olduğu için bu sesi duyuyordu. Şimdi bu dayanılmaz kâbustan kurtulduğum için çok mutluyum."

ANJİYOYLA SES KESİLDİ

Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, tıbbi literatürde son derece nadir olan bu anevrizma ile ilgili uyguladığı tedaviyi şöyle anlattı: "Kulak çınlaması, uğultusu birçok sebepten kaynaklanabilir. Bunun altında kulak içi anomaliler, bazı hastalıklar, damarsal anomaliler, tümörler var olabilir. Bu sorunlar görüntüleme ile teşhis edilebilir. Ancak damarsal durumlarda girişimsel radyoloji bölümüne başvurulur. Girişimsel radyolojide atardamar ve toplardamarlar detaylı incelenir. Bu vakaların da çok az bir bölümünde düzeltilebilir nedenler saptanabilir. Hastamıza anjiyo uygulandı. Anjiyoda alınan üç boyutlu tomografide bir toplardamar anevrizması tespit ettik. Türkiye'de ilk defa uyguladığımız tedavi ile 'koil' denilen metal sarmallarla dolduruldu ve işlem sonlandırıldı. Bu bulgular yayınlandıkça benzer durumda olan daha çok hasta fayda görecektir."