Haberler Yaşam Haberleri Ukrayna Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Ukrayna’ya Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
Giriş Tarihi: 29.8.2022 14:26 Son Güncelleme: 29.8.2022 14:26

Ukrayna Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Ukrayna’ya Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Türkiye’nin Karadeniz’e kıyı komşusu olan ülkelerden birisi olan Ukrayna’yı ziyaret edecek olan vatandaşlar, vize işlemleri hakkında araştırmalar yapmaktadır. Seyahat öncesi Ukrayna vize istiyor mu sorusuyla şartları öğrenmek avantaj ve zaman kazanmaya oldukça fayda sağlar. Ukrayna’ya seyahat planları yapanlar Ukrayna vize istiyor mu sorusunun yanıtını merak etmektedir. İşte Türkiye'den Ukrayna’ya gidişte vize gerekir mi sorusunun yanıtı...

Ukrayna Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Ukrayna’ya Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Yurtdışı seyahatleri, ülkemiz vatandaşları tarafından sevilen ve sıkça yapılan faaliyetlerden birisidir. Bilhassa tatil ve iş için sıklıkla yurt dışına çıkan insan sayısı hayli fazladır. Durum böyleyken yurt dışı seyahatlerinde tercihler arasında olan Ukrayna vize istiyor mu sorusu ise pek çok seyahatçinin aklını karıştırmaktadır. Peki, Ukrayna'ya vize kalktı mı? İşte detaylı yanıtlar...

Ukrayna'ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu?

Yurt dışı seyahatlerinde ilk olarak halledilmesi ve öğrenilmesi gereken hususların başında, gidilecek olan ülkenin yabancı ziyaretçilerini tabi tuttuğu giriş yani vize ve pasaport şartları gelmektedir. Ukrayna da pek çok ülke gibi, yabancı ziyaretçilerinden bir takım vize ve pasaport şartlarını yerine getirmesini istemektedir. Ülkemizden Ukrayna'ya gidişte gerekli olan vize ve pasaport şartları şunlardır;

Ukrayna Vize İstiyor Mu?

Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna hükümeti arasında yapılan 'vize muafiyeti sözleşmesi'ne göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Ukrayna'ya giriş yapabilmek için yeni nesil çipli T.C kimlik kartı ya da pasaporta sahip olmaları gerekmektedir, ancak bu 90 günü aşmayacak seyahatler için geçerlidir. İki ülke arasında giriş çıkış için vize zorunluluğu kalkmıştır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | İBB'de kadın güvenlik görevlilerine taciz skandalı! Skandala örtbas
Emekli promosyon 2022 ödemeleri 10 Bin TL sınırında! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar?
Son dakika: Akaryakıtta 'sahte' oyunu deşifre edildi! Bin 100 bayinin 300'ü mühürlendi
Masterchef kim elendi, kim gitti? 28 Ağustos 2022 Pazar Masterchef Türkiye'ye veda eden isim...
SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen olayında flaş gelişme! Gülşen tahliye edildi!
YKS ek tercihler başladı mı? ÖSYM ile Üniversite ek yerleştirme/YKS ek tercih kılavuzu 2022 ne zaman yayınlanır?
Yunanistan'dan tehlikeli oyun! Türk uçaklarına S-300 radar kilidi tahrikinde son dakika gelişmesi
EYT SON DAKİKA: EYT nedir, ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Bakan Bilgin'den açıklama!
Başvurular sona erdi! KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları bekleniyor!
Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Ukrayna’ya Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA