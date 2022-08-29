Ukrayna Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Ukrayna’ya Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Yurtdışı seyahatleri, ülkemiz vatandaşları tarafından sevilen ve sıkça yapılan faaliyetlerden birisidir. Bilhassa tatil ve iş için sıklıkla yurt dışına çıkan insan sayısı hayli fazladır. Durum böyleyken yurt dışı seyahatlerinde tercihler arasında olan Ukrayna vize istiyor mu sorusu ise pek çok seyahatçinin aklını karıştırmaktadır. Peki, Ukrayna'ya vize kalktı mı? İşte detaylı yanıtlar...

Ukrayna'ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu?

Yurt dışı seyahatlerinde ilk olarak halledilmesi ve öğrenilmesi gereken hususların başında, gidilecek olan ülkenin yabancı ziyaretçilerini tabi tuttuğu giriş yani vize ve pasaport şartları gelmektedir. Ukrayna da pek çok ülke gibi, yabancı ziyaretçilerinden bir takım vize ve pasaport şartlarını yerine getirmesini istemektedir. Ülkemizden Ukrayna'ya gidişte gerekli olan vize ve pasaport şartları şunlardır;

Ukrayna Vize İstiyor Mu?

Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna hükümeti arasında yapılan 'vize muafiyeti sözleşmesi'ne göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Ukrayna'ya giriş yapabilmek için yeni nesil çipli T.C kimlik kartı ya da pasaporta sahip olmaları gerekmektedir, ancak bu 90 günü aşmayacak seyahatler için geçerlidir. İki ülke arasında giriş çıkış için vize zorunluluğu kalkmıştır.