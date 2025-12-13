Haberler Yaşam Haberleri Ukrayna’dan çarpıcı iddia: “Rusya, Türk gemisine İHA saldırısı gerçekleştirdi”
Giriş Tarihi: 13.12.2025 23:49

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Ukrayna'dan Mısır'a giden Türkiye'ye ait bir sivil gemiye Rusya tarafından insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini iddia etti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ayçiçeği yağı yüklü "VIVA" adlı geminin tahıl koridorundan geçtiği sırada, Ukrayna'nın münhasır ekonomik bölgesi sınırları içinde ve hava savunma sistemlerinin etkili menzillerinin dışındayken hedef alındı” denildi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Ukrayna'dan Mısır'a giden Türkiye'ye ait bir sivil gemiye Rusya tarafından insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini öne sürdü. Sosyal medya üzerinden yayımlanan açıklamada, ayçiçeği yağı yüklü "VIVA" adlı geminin tahıl koridorundan geçtiği sırada, Ukrayna'nın münhasır ekonomik bölgesi sınırları içinde ve hava savunma sistemlerinin etkili menzillerinin dışındayken hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, gemide 11 Türk vatandaşının bulunduğu ve saldırı sonucu herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı aktarılırken, geminin de herhangi bir ciddi hasar almadan Mısır'a doğru ilerlemeye devam ettiği bildirildi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, geminin kaptanı ile iletişime geçildiğini ve ihtiyaç duyulması durumunda arama-kurtarma ekiplerinin müdahaleye hazır olduğu belirtildi. Ukrayna, Rusya'yı uluslararası denizcilik hukukunu ihlal etmekle suçladı.

