Ukrayna’dan kaçanlara Türkler destek oluyor

Anne babasının yıllarca yaşadığı ve anılarını geride bıraktıkları şehirden kaçarak yanına sığındığını belirten Yuliya Stukalova, "Rusyanın Ukrayna işgalinden sonra çocukluğumun geçtiği Harkov'u yerle bir ettiler. Dolaştığım anılarımın yaşandığı sokaklar yok oluyor. En büyük zararı bizler görüyoruz. Anne ve babam hasta ve bakıma muhtaç insanlar. Şehirde ne ilaç ne de yiyecek maddeler kalmıştı. Marketler boşalmış ve yardımlar ulaşamıyordu. İnsanlar perişan olmuşlardı. İstanbul'a gelebilmek için Romanya sınırına kadar şehirden çıkmak için 9 askeri noktadan geçmişler. Annemin pasaportu eski olduğu için İstanbul'a geldiğinde bir giriş belgesi verdiler. Memleketim çok kötü durumda ailem benim yıllardır yaşadığım İstanbul'a sığındı. Annem ve babam yanıma geldiğinde komşularım ve arkadaşlarımda ev eşyaları ile bize yardımcı oldular. Türk milletinin yardımseverliğini ben biliyorum fakat annem babam bunu yaşayınca çok mutlu oldular. Bu savaş sona erinceye ve ülkemiz ve yaşadığımız şehirler huzur buluncaya kadar yanımda kalacak. Savaşın bitmesi için dua ediyoruz. Türkiye'nin bu konuda barışı sağlamak için yaptığı girişimlerde bizi biraz olsun umutlandırdı. Türkiye'nin bölgede ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük" dedi.