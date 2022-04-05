Ukrayna’dan kaçanlara Türkler destek oluyor

Ukrayna'da bir ayı geçkin sürede devam eden Rusya işgaliyle adeta harap edilmiş hale getirilen şehirlerde evlerinin sığınaklarında bodrumlarında yaşam savaşı veren Ukraynalılar çevre ülkelere sığınmak zorunda kaldılar.
Harkov'da yaşayan 74 yaşındaki Nadia ve 65 yaşındaki eşi Aleksander Bondarenko ve oğulları Stukalof Rusya sınırına 50 kilometre mesafesindeki Harkov'da Rusyanın bombalamaları başladığında evlerinin sığınakları olan bodrum katında saklandılar.
Bombalamaların altında sadece bir valiz alarak kendi imkanları ile araçlarına binerek Poltov'a gittiler. Sokağa çıkma yasağı olduğu için akşam saatlerinde Poltov kasabasında geceledikten sonra Çernovsı'ya geldiler. Oradan otobüse binen 65 yaşındaki Nadia ve eşi Aleksander Bondarenko ve oğulları Stukalof Önce Romanya ve Bulgaristan üzerinden İstanbul'a ulaştılar.
Ukrayna'daki savaştan kaçarak İstanbul'da kızlarının yanına sığınan 74 yaşındaki Nadia ve 65 yaşındaki eşi Aleksander Bondarenko ve oğulları Stukalof için kızları Yuliya Stukalova yardım için komşularıda ev eşyaları ile destek oldular.
Anne babasının yıllarca yaşadığı ve anılarını geride bıraktıkları şehirden kaçarak yanına sığındığını belirten Yuliya Stukalova, "Rusyanın Ukrayna işgalinden sonra çocukluğumun geçtiği Harkov'u yerle bir ettiler. Dolaştığım anılarımın yaşandığı sokaklar yok oluyor. En büyük zararı bizler görüyoruz. Anne ve babam hasta ve bakıma muhtaç insanlar. Şehirde ne ilaç ne de yiyecek maddeler kalmıştı. Marketler boşalmış ve yardımlar ulaşamıyordu. İnsanlar perişan olmuşlardı. İstanbul'a gelebilmek için Romanya sınırına kadar şehirden çıkmak için 9 askeri noktadan geçmişler. Annemin pasaportu eski olduğu için İstanbul'a geldiğinde bir giriş belgesi verdiler. Memleketim çok kötü durumda ailem benim yıllardır yaşadığım İstanbul'a sığındı. Annem ve babam yanıma geldiğinde komşularım ve arkadaşlarımda ev eşyaları ile bize yardımcı oldular. Türk milletinin yardımseverliğini ben biliyorum fakat annem babam bunu yaşayınca çok mutlu oldular. Bu savaş sona erinceye ve ülkemiz ve yaşadığımız şehirler huzur buluncaya kadar yanımda kalacak. Savaşın bitmesi için dua ediyoruz. Türkiye'nin bu konuda barışı sağlamak için yaptığı girişimlerde bizi biraz olsun umutlandırdı. Türkiye'nin bölgede ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük" dedi.