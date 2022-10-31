Ukrayna’dan Ne Alınır? Ukrayna’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Her ülkede olduğu gibi, Ukrayna'da da geleneksel ve kültürel ürünler oldukça önemli ve özellikle de turizm sektörü içerisinde pek yaygındır. Ukrayna'dan alınacak hediyelik eşyalar da bu sebeple, genellikle geleneksel ve Ukrayna kültürüne özgü ürünler olacaktır. Dilerseniz, Ukrayna'dan ne getirilir ve Ukrayna'nın neyi meşhur, birlikte inceleyelim...

UKRAYNA'DAN NE ALINIR?

Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, Ukrayna'da da; Paskalya zamanı geldiğinde çeşitli Paskalya yumurtalarının yoğun bir şekilde görüldüğü bilinmektedir. Ukrayna'dan Paskalya yumurtasının yanı sıra, özellikle de Kiev kentinde en özellerinin var olduğu otantik bez bebekler de, Ukrayna'dan alınabilecek ürünler arasındadır. Lviv kentinde ise, oldukça lezzetli çikolatalar karşımıza çıkabilir ve bu çikolatalar yurda dönüş zamanı, beraberinde getirilebilir. Ayrıca bunların da yanı sıra; yöresel bal, seramik tabak ve yün battaniye de alınabilecek olan ürünler arasındadır. Özellikle yün battaniye diğer Avrupa ülkelerine göre Ukrayna Yavoriv'de daha ucuz olabiliyor. Fiyatı ise yaklaşık olarak 5 euro olmaktadır ve bu battaniyelere ise Lizhnyk adı verilmektedir.

UKRAYNA'DA UCUZ OLAN ŞEYLER NELER, HEDİYE GİYECEK, YİYECEK OLARAK NE GETİRİLİR?

Ukrayna; diğer Avrupa ülkelerine nazaran, belli başlı ürünler konusunda daha ekonomik olabilmektedir. Bu sebeple, Ukrayna seyahatine çıkmayı planlayan vatandaşlar, seyahat öncesinde Ukrayna'da ucuz olan yiyecekleri, giyecekleri ve hediyelik olarak alınabilecek her şeyi merakla inceliyor. İşte, Ukrayna'da ucuza alınabilecek şeyler, yurda getirilebilecek yiyecekler ve hediye giyecekler;