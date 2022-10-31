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Giriş Tarihi: 31.10.2022 16:06 Son Güncelleme: 31.10.2022 16:07

Ukrayna’dan Ne Alınır? Ukrayna’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Avrupa Kıtası’nda konumlanmış olan Ukrayna, merak edilen ve seyahat edilmek istenen ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’den de pek çok vatandaş, çeşitli sebeplerden ötürü Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştiriyor. Bu sebeple, Ukrayna’da ucuz olan şeyler, seyahat öncesinde araştırılıyor. Genellikle giyecek ve ayakkabı gibi ürünlerin yanı sıra, Ukrayna’dan kozmetik ürünleri de satın alınanlar arasında. Bunların yanı sıra; Ukrayna'dan ne alınır sorusu ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki ya, Ukrayna’dan ne alınabilir? Ukrayna’da ucuz şeyler nelerdir ve yiyecek ile hediye giysi olarak neler getirilebilir?

Ukrayna’dan Ne Alınır? Ukrayna’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Her ülkede olduğu gibi, Ukrayna'da da geleneksel ve kültürel ürünler oldukça önemli ve özellikle de turizm sektörü içerisinde pek yaygındır. Ukrayna'dan alınacak hediyelik eşyalar da bu sebeple, genellikle geleneksel ve Ukrayna kültürüne özgü ürünler olacaktır. Dilerseniz, Ukrayna'dan ne getirilir ve Ukrayna'nın neyi meşhur, birlikte inceleyelim...

UKRAYNA'DAN NE ALINIR?

Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, Ukrayna'da da; Paskalya zamanı geldiğinde çeşitli Paskalya yumurtalarının yoğun bir şekilde görüldüğü bilinmektedir. Ukrayna'dan Paskalya yumurtasının yanı sıra, özellikle de Kiev kentinde en özellerinin var olduğu otantik bez bebekler de, Ukrayna'dan alınabilecek ürünler arasındadır. Lviv kentinde ise, oldukça lezzetli çikolatalar karşımıza çıkabilir ve bu çikolatalar yurda dönüş zamanı, beraberinde getirilebilir. Ayrıca bunların da yanı sıra; yöresel bal, seramik tabak ve yün battaniye de alınabilecek olan ürünler arasındadır. Özellikle yün battaniye diğer Avrupa ülkelerine göre Ukrayna Yavoriv'de daha ucuz olabiliyor. Fiyatı ise yaklaşık olarak 5 euro olmaktadır ve bu battaniyelere ise Lizhnyk adı verilmektedir.

UKRAYNA'DA UCUZ OLAN ŞEYLER NELER, HEDİYE GİYECEK, YİYECEK OLARAK NE GETİRİLİR?

Ukrayna; diğer Avrupa ülkelerine nazaran, belli başlı ürünler konusunda daha ekonomik olabilmektedir. Bu sebeple, Ukrayna seyahatine çıkmayı planlayan vatandaşlar, seyahat öncesinde Ukrayna'da ucuz olan yiyecekleri, giyecekleri ve hediyelik olarak alınabilecek her şeyi merakla inceliyor. İşte, Ukrayna'da ucuza alınabilecek şeyler, yurda getirilebilecek yiyecekler ve hediye giyecekler;

  • Paskalya yumurtası
  • Yün battaniye
  • Yöresel bal
  • Çikolata
  • Otantik bez bebek
  • Seramik tabak
  • Petrikivka boyama (Ukrayna'nın geleneksel dekoratif resim stiline verilen ad)
  • Vışıvanka (keten ve pamuk gömlek üstüne yapılan işlemeli giysi)
  • Vinok (çiçeklerden yapılmakta olan çok renkli taç)
  • Sopilka (ahşaptan yapılmakta olan geleneksel Ukrayna enstrümanı)
  • Didukh demetleri (buğday ve saman başlıklarından yapılan çiçek demetler)
  • Bulawa (bir silah çeşididir fakat günümüzde dekorasyon olarak alınabilir)
  • El yapımı ahşap kutular
  • Uzvar (komposto benzeri)
  • Paska (çörek benzeri)
  • Pechenya (et rosto)

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Ukrayna’dan Ne Alınır? Ukrayna’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?
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