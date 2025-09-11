Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Akçakoca’da okul açılışına katıldı

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, eğitime yapılan yatırımların Türkiye'nin geleceğine yapılan en önemli yatırım olduğuna dikkat çekti. "Peygamber Efendimizin 'İlim mü'minin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın' hadisi şerifi devletimiz için bir düstur olmuştur. Bu inançla devlet kurumlarımız imkânlarını eğitim için seferber ederken, hayırsever vatandaşlarımız da büyük katkılar sunuyor" diyen Uraloğlu, Akçakocalı MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in bu katkının en önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl merhum babasının adını taşıyan Orhan Özdemir Fen Lisesi'ni ilçeye kazandıran Özdemir'in, bu kez de annesi adına yaptırdığı Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu ile eğitime büyük bir değer kattığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Her türlü detayın titizlikle düşünüldüğü bu modern eğitim yuvası ilçemizin eğitim kalitesine önemli katkı sağlayacaktır. Hayırlı olsun" dedi.

"EĞİTİME AYRILAN BÜTÇEYİ 23 YILDA 2 TRİLYON LİRAYA ÇIKARDIK"

Eğitime yapılan yatırımların artarak devam ettiğini ifade eden Uraloğlu, 2002 yılında 10,4 milyar lira olan eğitim bütçesinin 2025 yılında 2 trilyon 186 milyar liraya yükseltildiğini söyledi. Son 23 yılda 80 yılda yapılan derslik sayısı kadar derslik inşa edildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Bugüne kadar 4 milyar 78 milyon ders kitabını ücretsiz dağıtarak velilerimizin yükünü azalttık. Kütüphane, laboratuvar, spor salonu sayılarımızı kat kat artırdık. FATİH Projesi ile sınıflara akıllı tahtalar kurduk, milyonlarca öğrencimize tablet bilgisayar ulaştırdık" diye konuştu. BTK Akademi'nin de Türkiye'nin en büyük çevrim içi eğitim platformu haline geldiğini belirten Uraloğlu, "Gençlerimiz yazılım, yapay zekâ, siber güvenlik gibi alanlarda kendini geliştirme imkânı buluyor" ifadelerini kullandı.

"İMAM HATİPLER İLİM VE AHLAKIN BİRLEŞTİĞİ OKULLAR"

İmam Hatip okullarının yalnızca dini eğitim veren kurumlar olmadığını, aynı zamanda bilim, teknoloji, sanat ve sporda donanımlı gençler yetiştirdiğini belirten Uraloğlu, "Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu da bu vizyonla öğrencilerimize hem ilmi hem ahlaki anlamda en iyi eğitimi sunacaktır" dedi. Konuşmasında öğrencilere de seslenen Bakan Uraloğlu, "Sizlerden beklentimiz yalnızca akademik başarı değil; ahlaka, düşünceye ve kültürel değerlere saygılı bireyler olmanızdır. Bu ülke sıradan bir coğrafya değildir; bin yıllık mücadelelerle yoğrulmuştur. Sizler de bu vatanın geleceğini inşa edecek nesiller olacaksınız" diye konuştu. Tören, dualar eşliğinde okulun açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.