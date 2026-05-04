Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Belirlenen yollar tır ve çekici araçlara kapatıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara Devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle 03.05.2026 saat 23.00 itibariyle tır ve çekici araçlara kapatıldığını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, yolun diğer araçlara açık olduğu bildirilirken, "Bu yolları kullanan sürücülerimizin dikkatli olması gerektiğini hatırlatır, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında Karayolları ekiplerimiz ve karla mücadele araçlarımızın görevinin başında olduğunu kamuoyunun ve vatandaşlarımızın bilgisine sunarız." İfadelerine yer verildi.

